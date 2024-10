Zremb stawia na wojsko

Zremb-Chojnice pochwalił się zamówieniem na specjalistyczne kontenery dla niemieckiego wojska o wartości ok. 4,2 mln zł. Jednocześnie pracuje nas pozyskaniem kolejnych, większych zleceń. – Kolejne zamówienia są w trakcie negocjacji i w kolejnych tygodniach powinna nastąpić ich finalizacja. Dużo dzieje się zwłaszcza w obszarze sił zbrojnych. Na rynku zaczynają pojawiać się coraz większe projekty, których Zremb Chojnice może być także beneficjentem. Jednak należy pamiętać, że z racji swojej specyfiki są to złożone procesy, trwające dość długo – wyjaśnia Krzysztof Kosiorek-Sobolewski, prezes Zrembu-Chojnice. Spółka ma o co walczyć, bo kraje Europy intensywnie zwiększają wydatki na wyposażenia swoich armii w związku z trwającą od ponad dwóch lat wojną w Ukrainie. – Obserwujemy, że wojsko na bieżąco wprowadza korekty do swoich projektów w związku ze zdobywaniem kolejnych doświadczeń na froncie w Ukrainie. Coraz więcej projektów opartych jest na mobilnych systemach, gdzie ważną rolę odgrywają specjalistyczne kontenery – zauważa.