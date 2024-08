Grupa Pracuj miała 41,54 mln zł zysku netto w II kw. 2024

Zysk operacyjny wyniósł 78,15 mln zł wobec 78,48 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 89,5 mln zł wobec 89,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 193,59 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 184,35 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2024 r. spółka miała 99,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 107,85 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z umów z klientami w wysokości 389,6 mln zł w porównaniu z 369,72 mln zł rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 176,7 mln zł wobec 173,1 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Skorygowana EBITDA Grupy Pracuj w pierwszym półroczu br. wzrosła o 2,1% r/r do 176,7 mln zł. Z kolei skonsolidowany zysk netto wyniósł 102,4 mln zł wobec 109,8 mln zł przed rokiem, na co wpłynęło przeszacowanie wartości udziałów w spółce Beamery Inc. należących do Grupy Pracuj. Zysk netto skorygowany o to zdarzenie wzrósł o 5,5% r/r" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Pierwsze półrocze 2024 roku przyniosło dalszy, ponad 5-proc. wzrost przychodów Grupy Pracuj w bardzo wymagającym otoczeniu rynkowym, podkreślił prezes Przemysław Gacek.