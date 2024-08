Przybywa shortów na polskich akcjach

W poniedziałek WIG lekko tracił na wartości, ale utrzymywał się ponad poziomem 84 tys. pkt. Jest o 24 proc. wyżej niż 12 miesięcy temu. Przybywa podmiotów, które obstawiają spadek notowań polskich firm. W maju, kiedy WIG ustanowił historyczny rekord, w rejestrze krótkiej sprzedaży było 13 pozycji wynoszących minimum 0,5 proc. netto. Obecnie jest ich 18.

Ile są warte akcje CD Projektu?

Aż sześć pozycji dotyczy najchętniej shortowanej w ostatnich latach spółki z Polski, czyli CD Projektu. Fundusze mają w sumie pozycje wynoszące niemal 5 proc.

W poniedziałek po południu notowania CD Projektu lekko zyskiwały na wartości, przebijając w trakcie sesji poziom 180 zł, co oznacza kapitalizację wynoszącą 18 mld zł. Aż o ponad 60 proc. wyższą niż na początku roku. Wbrew shortującym w potencjał do dalszych zwyżek studia wierzy m.in. NN OFE, które 5 sierpnia (dzień największych spadków na GPW w tym roku) dokupiło akcji i ujawniło się ponad 5-proc. progiem.

Na niedowartościowanie akcji CD Projektu wskazuje wycena Trigon DM, który w lipcu ustawił poprzeczkę na poziomie 186 zł. W ocenie analityków okres ostatnich kilku lat był dla spółki czasem wyciągania wniosków po kontrowersyjnej premierze „Cyberpunka”. Uważają, że CD Projekt dobrze odrobił tę pracę domową i obecnie znajduje się w bardzo dobrej pozycji do powrotu na szczyt. Ale zdania analityków w sprawie wyceny CD Projektu są podzielone. Na niedowartościowanie akcji wskazują m.in. rekomendacje Trigon DM oraz Noble Securitues, natomiast wyceny m.in. BM Pekao oraz DM BDM implikują przewartościowanie papierów. Zalecają oni ostrożne podejście do obietnic składanych przez spółkę. W ocenie DM BDM polska firma stoi przed sporym wyzwaniem, jakim jest rozwój najnowszej wiedźmińskiej sagi bez postaci Geralta, który w dużej mierze przyczynił się do sukcesu gier, książek i serialu.