Nowelizacja systemu kaucji zmierza do Sejmu

Już pięciu operatorów rysuje się na rynku systemu kaucyjnego. Dwie najmniejsze spółki mają już licencję, do akcji wkroczył właściciel Lidla, a najwięksi udziałowcy rynku napojów nadal czekają w kolejce do UOKiK o zezwolenie na wejście do gry. W tle polityka.