Cognor będzie miał nowe zlecenia dla zbrojeniówki co ucieszyło inwestorów

List intencyjny dotyczący produkcji zbrojeniowej podpisali w poniedziałek przedstawiciele Walcowni Blach Batory w Chorzowie z grupy Węglokoksu oraz Cognor Oddział HSJ w Stalowej Woli. Porozumienie podpisały Agencja Rozwoju Przemysłu i Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Akcje Cognoru wystrzeliły.

List intencyjny dot. współpracy podmiotów branży stalowej z sektorów państwowego i prywatnego podpisano w trakcie otwarcia Europejskiego Kongresu Przemysłu i Energetyki „Industry in Transition” w Katowicach.

Pod listem intencyjnym podpisali się: prezes Walcowni Blach Batory Bogusława Niewęgłowska, prokurent i dyrektor ds. finansowych Cognor SA Oddział HSJ Andrzej Jędruch, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Michał Dąbrowski oraz prezes Regionalnej Izby Gospodarczej (RIG) w Katowicach Tomasz Zjawiony.

Strony porozumienia, przedsiębiorstwa z długoletnim doświadczeniem w zakresie produkcji zbrojeniowej zadeklarowały współpracę przy natężeniu produkcji oraz zwiększeniu stopnia wykorzystania polskich materiałów i komponentów w produkcji broni i amunicji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zarówno Walcownia Blach Batory jak i Cognor wymienią się informacjami m.in. o posiadanych koncesjach, zapotrzebowaniu na komponenty, technologie do produkcji zbrojeniowej i pracach badawczo-rozwojowych.Na tej podstawie strony będą mogły nawiązać współpracę np. w ramach prowadzenia wspólnej produkcji.

- Podpisane porozumienie to sygnał dla innych firm z branży zbrojeniowej. Dziś mamy dwa prężne i liczące się przedsiębiorstwa w branży – Walcownię Blach Batory Sp. z o.o. oraz Cognor ale chcemy żeby do porozumienia przystępowały również inne firmy mogące wnieść swoje know how i potencjał produkcyjny w rozwój sektora zbrojeniowego – zachęca Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Michał Dąbrowski.