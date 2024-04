JR Holding z nową strategią

JR Holding ASI opublikowało nową strategię na lata 2024-2027. Zakłada ona inwestycje o łącznej wartości około 300 mln zł. Pieniądze mają pochodzić od nowych inwestorów, w tym kolejnych planowanych funduszy Smartlink oraz z wyjść z inwestycji.

Sześć kluczowych sektorów dla JR Holding

W planach jest zmiana nazwy na JRH ASI. Spółka zapowiada także dalsze uporządkowanie portfela oraz skupienie na najbardziej perspektywicznych branżach. Pierwszą jest „transformacja energetyczna”, czyli poszerzony zakres inwestycyjny OZE. Branże deeptech i przemysł kosmiczny zostaną w nowej strategii połączone w jeden obszar, a do biotechnologii dołączą projekty med-tech.

„Ze względu na obecność w aktualnym portfelu spółek, których działalność jest oparta o sztuczną inteligencję oraz atrakcyjne perspektywy takich projektów dotychczasowa branża „cyfrowy biznes” zmieni się w „AI & cyfrowy biznes””- informuje JR Holding. Z kolei nową kategorią inwestycyjną będą projekty uwzględniające kryteria ESG.

Finanse JR Holding pod lupą

Strategia zakłada również redukcję w 2024 r. zobowiązań spółki i dalsze utrzymanie ich na poziomie do około 3 proc. wartości portfela. Firma zapowiada pozyskanie nowych funduszy zarówno do JR Holdingu jak i do planowanych nowych funduszy Smartlink. Łącznie ma to być wspomniane już 300 mln zł. Strategia zakłada również pozyskiwanie nowych inwestorów instytucjonalnych. JR Holding zapowiada wyjścia inwestycyjne z wybranych projektów, rotację portfela i przeznaczenie pozyskanych środków w większości na reinwestycje. Co najmniej 10 proc. środków z wyjść z inwestycji firma chce przeznaczyć na skup akcji własnych.

- Oczywiście wiele będzie zależało od koniunktury i geopolityki, ale jeśli nie nastąpią negatywne zmiany to zakładamy, że na koniec okresu strategii wartość naszego portfela przekroczy 1 mld zł - deklaruje January Ciszewski, założyciel, główny akcjonariusz i prezes JR Holdingu. Strategia zakłada też pełną separacji inwestycji. Oznacza to, że docelowo inwestycje spółki zostaną rozdzielone od inwestycji dużych akcjonariuszy (czyli posiadających ponad 20-proc. udział w kapitale).