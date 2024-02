Smutny koniec indeksu WIG-ESG. Niebawem zniknie

Zmiany dotyczyć będą też indeksu WIG-tech. Po sesji 21 czerwca 2024 r. przestanie być publikowany w formule cenowej. Natomiast publikacja WIGtechTR w wersji dochodowej będzie kontynuowana (zgodnie z wynikami konsultacji publicznych). Zasady kwalifikacji spółek do indeksu WIGtechTR mają być standardem kwalifikacji dla innych, potencjalnych indeksów sektorowych. GPW poinformowała też o zwiększeniu częstotliwości publikacji mWIG40TR jako indeksu bazowego dla nowych indeksów mWIGTRsh oraz mWIG40TRlv.

"Przeprowadzone analizy statystyczne wykazały, iż zgodnie z przyjętą przez administratora klasyfikacją, dwie z proponowanych w dokumencie konsultacyjnym zmian to istotne zmiany metody i w związku z tym podlegające obowiązkowym konsultacjom publicznym. Za istotne zmiany metody uznaje się: zmianę zasad kwalifikacji do indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30 spółek będących w procesie ogłoszonego dobrowolnego wezwania do zapisywania się na akcje i zmianę zasad kwalifikacji spółek do indeksu WIGtechTR podczas rewizji okresowych" - podano w komunikacie.

Konsultacje publiczne dotyczące proponowanych zmian potrwają do 10 marca 2024 r.