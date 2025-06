Akcjonariusze Mo-Bruku wkrótce zdecydują o kolejnym skupie akcji

Patronum Fundacja Rodzinna, 33,3-proc. akcjonariusz Mo-Bruku, zgłosiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem dotyczący skupu akcji własnych przez giełdową spółkę. Wnioskodawca proponuje upoważnić zarząd do nabycia do 125 tys. walorów, stanowiących 3,56 proc. kapitału zakładowego firmy. Maksymalny termin na realizację tego zadania zaproponowano na 31 grudnia 2026 r. Projekt uchwały będzie głosowany podczas najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia, zwołanego na 13 czerwca.

Cena nabywanych papierów ma się mieścić w przedziale od 200 zł do 400 zł. Dla porównania, podczas wtorkowego zamknięcia sesji akcjami Mo-Bruku handlowano na GPW po 269 zł, a na otwarciu w środę po 277 zł.

Jednocześnie należy zauważyć, że od prawie czterech miesięcy kurs walorów spółki znajduje się w trendzie spadkowym. O ile w lutym, podczas lokalnego szczytu, płacono za nie nawet powyżej 370 zł, o tyle w kwietniu już poniżej 300 zł, a w ostatni piątek cena spadała chwilami poniżej 260 zł.

Powodem dotychczasowych przecen są m.in. słabsze od oczekiwanych wyniki finansowe. Wprawdzie w I kwartale grupa zanotowała wzrost przychodów o 9 proc. (do 59,6 mln zł) i EBITDA o 11 proc. (do 24,3 mln zł), ale jednocześnie o 6 proc. zmalał zysk netto (do 12,6 mln zł). Analitycy i inwestorzy liczyli na więcej. To jedna z przyczyn obniżenia (po publikacji raportu kwartalnego) wyceny papierów spółki do 321 zł z 394,7 zł przez Dariusza Dadeja, analityka Noble Securities.