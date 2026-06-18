O tym, że są poważne wątpliwości odnośnie tego, czy WATS faktycznie ruszy w lipcu pisaliśmy wielokrotnie w ostatnich tygodniach na łamach „Parkietu”. Maklerzy wskazywali na różny stan przygotowań poszczególnych firm. Większość ankietowanych przez nas brokerów wskazywała zresztą, że nie wierzy w start systemu 6 lipca. Odpowiedź na to, czy system ruszy miały dać próby generalne systemu. Do tej pory przeprowadzono dwie próby. Trzecia była zaplanowana pod koniec miesiąca, ale już teraz GPW zdecydowała się ogłosić nowy harmonogram wdrożenia. Zakłada on, że system nie ruszy 6 lipca. Teraz mowa jest o 5 października.

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Jak informuje GPW, decyzja o aktualizacji harmonogramu wdrożenia nowego systemu transakcyjnego GPW WATS została podjęta po analizie wyników testów i prób generalnych oraz w dialogu z uczestnikami rynku. Najbliższy czas zostanie przeznaczony na końcową walidację systemu, optymalizację wybranych komponentów oraz dalszą synchronizację procesu migracji z infrastrukturą członków giełdy i systemami posttransakcyjnymi, tak aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa i stabilności wdrożenia. GPW wskazuje, że w przypadku systemu transakcyjnego tej skali, termin wdrożenia nie stanowi celu nadrzędnego wobec jakości implementacji, stabilności obrotu oraz bezpieczeństwa inwestorów. Próby generalne pełnią zaś funkcję narzędzia weryfikacji gotowości operacyjnej i technologicznej całego środowiska rynkowego oraz pozwalają na podejmowanie decyzji w oparciu o dane.

GPW przesuwa start systemu WATS

– Testy są prowadzone w celu zapewnienia, że decyzje dotyczące uruchomienia systemu opierają się na danych, a nie na presji harmonogramu. Priorytetem pozostaje zapewnienie bezpiecznego i stabilnego wdrożenia nowego rozwiązania. Celem nie jest szybkie wdrożenie za wszelką cenę, lecz wdrożenie gwarantujące jakość i niezawodność działania. W przypadku infrastruktury krytycznej dla rynku kapitałowego bezpieczeństwo i stabilność mają charakter nadrzędny, a rozszerzenie zakresu testów i wydłużenie etapu przygotowawczego ogranicza ryzyko zakłóceń po uruchomieniu – powiedział Sławomir Panasiuk, wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

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Bieżący obrót na GPW odbywa się bez zakłóceń w oparciu o obecny system transakcyjny UTP. Aktualizacja harmonogramu wdrożenia GPW WATS nie ma wpływu na bieżące funkcjonowanie rynku. W kolejnych tygodniach GPW będzie kontynuowała prace testowe i operacyjne zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem. Uczestnicy rynku otrzymają szczegółowe informacje dotyczące kolejnych etapów przygotowań, w tym zakresu dodatkowej walidacji, planowanych działań testowych oraz warunków przejścia do środowiska produkcyjnego. Przypomnijmy że pierwotnie zapowiadano, że WATS ruszy do końca I kwartału 2024 r. Następnie była mowa o listopadzie 2024 r., później o 10 listopada 2025 r., a ostatnio o 6 lipca.

W piątkowym „Parkiecie” rozmowa ze Sławomirem Panasiukiem, wiceprezesem GPW, o kulisach wdrażania WATS, gotowości rynku, relacjach z domami maklerskimi i lekcjach wyniesionych z jednego z największych projektów technologicznych w historii giełdy.