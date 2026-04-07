Z tego artykułu dowiesz się: Jaka jest aktualna liczba krótkich pozycji oraz spółek w rejestrze KNF.

Jakie zmiany zaszły ostatnio.

Które spółki GPW są obecnie najbardziej aktywnie objęte krótką sprzedażą.

Czy otwarte krótkie pozycje zawsze skutkują spadkiem wycen poszczególnych spółek.

W ostatnich miesiącach na rynkach akcji widać podwyższoną zmienność. Przybrała na sile po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. W lutym WIG bił rekordy – marcowa przecena sprowadziła go do niższego poziomu, ale udało mu się już odrobić niemal całą stratę. Podczas dzisiejszej, poświątecznej sesji, indeks zyskuje ponad 1 proc. i ma wartość ponad 127 tys. pkt. Porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym już ponad trzy lata, nic więc dziwnego, że przybywa inwestorów obstawiających spadki. Dobrze obrazuje to rejestr krótkiej sprzedaży. Jeszcze dwa, trzy lata temu było w nim zaledwie kilka pozycji. Od 2025 r. jest ich ponad 20.

Kto jest teraz w rejestrze KNF

Jesienią 2025 r. w rejestrze krótkiej sprzedaży otwartych było aż 27 krótkich pozycji, a w grudniu 25. Na początku lutego 2026 r. wydawało się, że ofensywa shortów osłabła, a liczba pozycji spadła do 20. Ale znów widać lekki wzrost.

Z analizy „Parkietu” wynika, że obecnie mamy 21 pozycji. Dotyczą trzynastu różnych spółek. Są to: Allegro, Auto Partner, Benefit Systems, Budimex, CD Projekt, Dino, GPW, Grupa Azoty, JSW, KGHM, Kruk, Modivo (dawne CCC) i Żabka.

Dwa miesiące temu w rejestrze było jedenaście różnych spółek. Były to: Asseco Poland, Budimex, CCC, Cyfrowy Polsat, Dino, Grupa Azoty, JSW, KGHM, Kruk, LPP i Żabka. Widać zatem, że z rejestru wypadły trzy firmy: Asseco, Cyfrowy Polsat oraz LPP. Natomiast pojawiły się nowe: Allegro, Auto Partner, Benefit Systems, Budimex, CD Projekt oraz GPW.

Notowania Allegro podczas wtorkowej sesji oscylowały w okolicach 27 zł. Akcje są znacząco tańsze niż podczas oferty publicznej w 2020 r. Wtedy sprzedawano je po 43 zł. Choć ceny docelowe już od dłuższego czasu implikują niedowartościowanie walorów, to kurs nadal jest pod presją. To m.in. skutek obaw o nawis podażowy – choć po ostatnich kilku ABB jest on coraz mniejszy.

Ile warte są akcje Modivo, Benefit, Żabka i CD Projekt

W ostatnich latach najchętniej shortowaną spółką z GPW był CD Projekt, ale w zeszłym roku sytuacja się zmieniła. Od kilku miesięcy prym niezmiennie wiedzie Modivo. Aktualnie sześć funduszy gra na spadek notowań handlowej firmy (dwa miesiące takich funduszy było 9). Obecnie za akcję Modivo trzeba zapłacić niespełna 90 zł. Od zeszłorocznego maksimum kurs spadł już o ponad połowę. Pod koniec stycznia 2026 r. grupa obniżyła oczekiwania dotyczące wyników na 2025 rok m.in. z powodu słabej sprzedaży w czwartym kwartale. Liczy na poprawę w tym roku, ale nie podaje prognoz.

Zdecydowanie najchętniej shortowaną spółką jest Modivo, ale warto odnotować, że więcej niż jedną krótką pozycję otworzono również na akcjach innych firm z GPW. Są to: Benefit Systems (dwie pozycje), CD Projekt (dwie) i Żabka (też dwie). Czas pokaże, jak będą zachowywać się notowania. Średnie wyceny analityków implikują fundamentalne niedowartościowanie walorów w przypadku wszystkich wspomnianych spółek: Modivo, Benefitu, CD Projektu i Żabki. W przypadku tej ostatniej kurs wydaje się mocno „przyklejony” do ceny z IPO. Handlowa spółka zadebiutowała na GPW jesienią 2024 r., sprzedając akcje w ofercie po 21,5 zł. Obecnie są wyceniane na 22,5 zł. Kurs nie chce rosnąć, mimo dobrych wieści napływających ze spółki. W IV kwartale 2025 r. wyniki były lepsze od oczekiwań analityków, a cały 2025 r. wypadł bardzo dobrze. Sieć rosła znacznie szybciej niż rynek. Mocno zwiększyła przychody i zyski. W ocenie zarządu obecne zawirowania geopolityczne i presja inflacyjna nie zaszkodzą Żabce.

Historia pokazuje, że ofensywa shortów dotycząca poszczególnych spółek wcale nie musi oznaczać ich rychłej przeceny. Dobrze pokazał to przykład CD Projektu – mimo iż był „ulubieńcem” zagranicznych funduszy, jego notowania w ostatnich latach radziły sobie całkiem dobrze. Obecnie akcje producenta gier kosztują niespełna 250 zł. Niedawno studio mile zaskoczyło. Wyniki za IV kwartał okazały się znacząco lepsze niż oczekiwali analitycy. W całym 2025 r. producent gier wypracował 867 mln zł przychodów, a zysk netto wyniósł 595 mln zł. Trwają prace nad kilkoma grami, w tym nad wyczekiwaną czwartą częścią „Wiedźmina”.