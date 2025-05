Polskie akcje i obligacje tracą po wyborach, choć nie tylko przez nie

Wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce z października 2023 r. inwestorzy przyjęli dość ciepło. Zwycięstwo obecnej koalicji rządzącej dawało nadzieję na poprawę ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa czy uruchomienie transferów z Unii Europejskiej. Był to mocny impuls dla WIG20. Indeks dużych spółek tylko w październiku 2023 r. urósł o 12,2 proc., a w kolejnych dwóch miesiącach odpowiednio o 3 i 5,7 proc. Na moment pojawiły się nawet napływy do funduszy polskich akcji.

– Po wynikach wczorajszej pierwszej tury wyborów prezydenckich widać, że szanse obu kandydatów są praktycznie równe. Giełdowe wzrosty w październiku 2023 r. pokazały wyraźnie, kogo preferuje zagraniczny kapitał, więc obecne nadspodziewanie dobre wyniki aktorów z prawej strony sceny politycznej może chęć do inwestycji chwilowo zmniejszyć – komentuje Michał Stanek, prezes QValue.

– Czy czeka nas korekta, zobaczymy już pewnie podczas najbliższych sesji, jednak znacznie ważniejsze jest pytanie, czy w dłuższej perspektywie mamy przed sobą kontynuację hossy, czy kilkunasto–kilkudziesięcioprocentowe spadki. Moim zdaniem więcej przemawia za tym pierwszym scenariuszem – przyznaje. Zwraca uwagę m.in. na wyceny spółek. – Historycznie nie jest już tanio i wyceny zbliżyły się do wieloletnich średnich, ale zarówno na tle średnich światowych, jak i rynków wschodzących polska giełda wciąż wygląda niezwykle atrakcyjnie – zapewnia Stanek. Wskazuje także na pozytywnie zaskakujące odczyty makro i dobre perspektywy na kolejne kwartały. – Ostateczne wyniki wyborów poznamy za dwa tygodnie i niezależnie od tego, kto wygra, to na pewno będzie to kandydat jednej ze stron duopolu, który rządzi w Polsce od ponad 20 lat. Największa niewiadoma to sytuacja na Wschodzie. Potencjalne zawieszenie broni było chyba czynnikiem, który zainicjował zwiększone zainteresowanie naszym rynkiem od początku tego roku – podkreśla.

W miniony weekend odbyła się także druga tura powtórzonych wyborów prezydenckich w Rumunii, w której wygrał Nicusor Dan, kandydat centrum. W reakcji lej rumuński wyraźnie zyskiwał wobec euro czy dolara, z kolei indeks rumuńskiej giełdy BET rósł po południu o 4 proc.

Popołudniowa poprawa

Jak na razie jest jeszcze sporo znaków zapytania i widać to na rynku, aczkolwiek analitycy BM BNP Paribas przewidują, że wobec niepewności co do wyniku drugiej tury wyborów prezydenckich najbliższe dwa tygodnie mogą przynieść relatywnie słabsze zachowanie krajowych akcji względem pozostałych rynków.