Polacy rzadko przenoszą się z banku do banku, choć gonią za promocjami

W pierwszych trzech miesiącach tego roku Polacy złożyli 2,6 tys. wniosków o przeniesienie rachunku bankowego w ramach systemu Ognivo, w całym minionym roku – ok. 15,2 tys. – wynika z danych Krajowej Izby Rozliczeniowej. Zarówno kwartalny wynik, jak i ten za 2024 r. to najniższy poziom na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Dotychczasowy rekord padł w 2023 r., gdy w samym czwartym kwartale aż ok. 10,5 tys. osób chciało mieć swoje główne konto w innym banku, a w całym roku – ponad 25 tys. Nawet ten rekord wyraźnie jednak blaknie, jeśli porównać to do trendów na rynku telekomunikacyjnym. W 2024 r. Polacy przenieśli z sieci do sieci aż 1,5 mln numerów telefonów komórkowych!

Polacy niechętnie zmieniają bank

– Przyczyna tej ogromnej różnicy między liczbą osób zmieniających bank a zmieniających operatora jest bardzo prosta – komentuje Krzysztof Kondraciuk, starszy menedżer Produktu Bankowości Detalicznej i Biznesowej w Banku BNP Paribas. – Przy przeniesieniu usługi telekomunikacyjnej numer telefonu pozostaje bez zmian, natomiast w procesie przeniesienia rachunku, pozostanie przy numerze konta jest niemożliwe – wyjaśnia. Kondraciuk przyznaje, że wizja zmiany numeru konta, o czym trzeba poinformować np. pracodawcę, urząd skarbowy, ZUS, jeśli otrzymujemy świadczenie 800+ itp., może zniechęcać i relatywnie mało osób się na to decyduje. – Przy czym warto też dodać, że lojalność klientów w Polsce wobec swoich banków jest na wysokim poziomie, a oferty poszczególnych banków względem podstawowych usług – zbliżone – dodaje Kondraciuk.

– Mówi się, że częściej się ludzie rozwodzą, niż zmieniają bank – komentuje Marcin Data, dyrektor Departamentu Zarządzania Segmentami, Daily Banking oraz Produktami Oszczędnościowymi w Credi Agricole BP. – Myślę, że powodów jest kilka. Klienci są zadowoleni z tego, co mają, i nawet nie sprawdzają, czy mogą mieć lepiej. Tym samym często tracą. Innym powodem może być niechęć do samego przenoszenia konta, co kojarzy się ze zbędnymi formalnościami – zauważa.

Jednocześnie bankowcy podkreślają, że wyobrażanie o trudnościach związanych ze zmianą banku są nieadekwatne do rzeczywistości.