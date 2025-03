- Będzie to wynikało z przesunięcia części wydatków, których nie ponieśliśmy w 2024 r., finalizacji wdrożenia systemu WATS (ten ma ruszyć 10 listopada i jak zaznacza GPW na ten moment nie ma ryzyka przesunięcia tego terminu - red.), realizacji wymogów DORA, wdrożenia systemu finansowego księgowego oraz modernizacji infrastruktury IT - wyliczał Marcin Rulnicki, członek zarządu GPW.

Zdaniem Tomasza Bardziłowskiego nakłady inwestycyjne w 2025 r. będą nie tylko wyższe niż w ubiegłym roku, ale także większe niż w 2023 r. Wtedy wyniosły one 73,5 mln zł. Zaznacza on jednak, że od 2026 r. możliwy jest już spadek nakładów inwestycyjnych.

Co z dywidendą GPW?

Plany inwestycyjne oraz ewentualne pomysły akwizycyjne są o tyle istotne dla akcjonariuszy GPW, gdyż mają determinować poziom wypłacanej dywidendy.

- Chcemy podtrzymać atrakcyjną politykę dywidendową. Rekomendację zarządu w tej sprawie przedstawimy w ciągu kilku najbliższych tygodni. Będziemy brać pod uwagę zarówno większe inwestycje, ale także potencjalne akwizycje, chociaż w tym temacie dopiero rozpoczęliśmy analizy. Mamy też jednak dużą nadwyżkę, więc mam nadzieję, że nie będzie z tej strony żadnych zaskoczeń. Cały czas podtrzymujemy także chęć wypłaty dywidendy częściej niż raz w roku. Według naszych analiz i wskazań doradców mogłoby się to stać poprzez wypłatę dywidendy zaliczkowej. To czy będziemy na to gotowi, będzie uzależnione jednak od analiz dotyczących możliwości akwizycyjnych - mówił Bardziłowski.

GPW jednocześnie zapowiedziała dalsze prace nad redukcją kosztów. - Głównie będziemy skupiać się teraz na optymalizacji procesów. Mamy nadzieję na ich ulepszenie i uproszczenie i mam nadzieje, że to doprowadzi też do dodatkowych oszczędności - wskazywał Bardziłowski.

Prezes GPW zapowiedział jednocześnie podjęcie działań, które mają wspierać rynek. Jednym z nich ma być rozszerzenie programu pokrycia analitycznego. Jego budżet w tym roku ma się zwiększyć o 25 proc., a GPW chce rozszerzyć go m.in. o rynek obligacji i rynek NewConnect. Od I połowy 2025 r. planowane jest także rozszerzenie programu SuperAnimator o spółki z indeksu mWIG40. GPW chce podjąć także działania mające na celu przyciągnięcie na NewConnect inwestorów instytucjonalnych.