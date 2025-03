Zysk netto GPW wyniósł bowiem w ubiegłym roku 149 mln zł wobec 157,6 mln zł. Skorygowany zysk netto o zdarzenia jednorazowe wyniósł 157,7 mln zł co oznacza z kolei wzrost o 2,1 proc. - Cieszą nas rekordowe przychody Grupy Kapitałowej GPW, które wypracowaliśmy dzięki solidnym wzrostom na Rynku Finansowym. To efekt wysokich obrotów na rynku akcji, ale również nieprzerwanego wzrostu przychodów ze sprzedaży informacji, które nie są uzależnione bezpośrednio od wolumenów obrotu na rynku finansowym i budują odporność na cykliczny charakter rynku kapitałowego. Dużym osiągnięciem jest dla nas fakt, że koszty operacyjne wzrosły w minionym roku wolniej od dynamiki przychodów – komentuje Tomasz Bardziłowski, prezes GPW. EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe wyniosła w 2024 roku 163,7 mln zł, a to oznacza wzrost rok do roku o ponad 2 proc.

Reklama

Jak podkreśla GPW, ubiegły roku to m.in. nowe kierunki strategiczne rozwoju, ale także okres intensywnych prac nad rozwojem technologicznym GPW. Giełda podjęła szereg działań związanych z implementacją systemu transakcyjnego WATS oraz integracją z systemami około transakcyjnymi. „Wyznaczyliśmy termin wdrożenia GPW WATS na 10 listopada 2025 roku oraz uruchomiliśmy testową wersję systemu dla członków giełdy” - wskazuje GPW.

GPW robi porządki

Zarząd GPW dokonał także przeglądu projektów spoza działalności podstawowej, wraz z weryfikacją szans i warunków ich dalszej komercjalizacji. „To spowodowało konieczność dokonania odpisów na utratę wartości, które w całym 2024 roku obniżyły skonsolidowany wynik EBITDA Grupy o 38,6 mln zł. Z drugiej strony rozwiązaliśmy znaczną rezerwę na potencjalne zobowiązania podatkowe VAT w spółce IRGiT na kwotę blisko 32 mln zł. Saldo tych zdarzeń jednorazowych wpłynęło negatywnie na raportowane wyniki, lecz nie spowodowało wypływu środków pieniężnych ze spółki i nie będzie miało wpływu na wysokość wypłaty dywidendy za miniony rok obrotowy” - przekonuje GPW.

Jak czytamy w komunikacie, warszawska giełda w 2024 roku aktywnie zaangażowała się w działania na rzecz rozwoju rynku kapitałowego. „Na szczeblu lokalnym GPW koordynowała działania grupy roboczej, która przedstawiła szereg postulatów dotyczących zmian na polskim rynku kapitałowym. Uczestniczyła także w pracach i konsultacjach lokalnych organów w sprawie zmian na rynku kapitałowym, m.in. w zakresie regulacji dotyczących REIT-ów oraz ETF UCITS. Na arenie międzynarodowej warszawska Giełda wraz z sześcioma giełdami z regionu CEE oraz EBOR podpisała memorandum wzmacniające integrację regionalnych rynków kapitałowych. W grudniu 2024 roku GPW wraz z kluczowymi instytucjami finansowymi w Polsce opublikowała stanowisko dotyczące rozwoju europejskich rynków kapitałowych, a na początku 2025 roku zorganizowała konferencję European Capital Market Forum w ramach aktywnego udziału w dialogu na temat kształtu Unii Oszczędności i Inwestycji” - wylicza GPW.

- To co jest najważniejsze dla inwestorów, to długoterminowe perspektywy wzrostu i tutaj jesteśmy optymistycznie nastawieni ze względu na oczekiwane strukturalne zmiany na rynku kapitałowym w Polsce i Unii Europejskiej, które postrzegamy jako szanse dla warszawskiej Giełdy – podsumowuje Tomasz Bardziłowski, prezes GPW.