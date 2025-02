Czytaj więcej Nieruchomości Państwo musi zaangażować się w mieszkaniówkę, by się rozwijać Po roku bez programu dopłat do kredytów rynek się wreszcie uspokaja, ceny przestały rosnąć i miejmy nadzieję, że mieszkania przestaną być postrzegane jako dobro inwestycyjne – mówi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej.

BIK spodziewa się stabilnego roku pod względem sprzedaży kredytów mieszkaniowych

W całym 2024 r. banki i SKOK-i udzieliły kredytów mieszkaniowych o wartości 87,1 mld zł, o 36,1 proc. więcej niż rok wcześniej. W okresie styczeń-kwiecień udzielano jeszcze pożyczek w ramach programu „Bezpieczny kredyt” – w sumie to 13,6 mld zł.

- Rynek kredytów mieszkaniowych rósł głównie w ujęciu wartościowym, za co odpowiadały wysokokwotowe kredyty mieszkaniowe powyżej 600 tys. zł. Odnotowały one dodatnią dynamikę rok do roku na poziomie prawie 115 proc. Wpływ na to miały wzrosty cen na rynku nieruchomości, a także wzrost zdolności kredytowej pomimo najwyższego poziomu oprocentowania kredytów mieszkaniowych w Unii Europejskiej. Nie wydłużył się również okres, na jaki banki udzielały kredyty mieszkowe. Może to oznaczać, że po wysokokwotowe kredyty hipoteczne sięgały osoby o wyższych dochodach – powiedział Mariusz Cholewa, prezes BIK.

Według BIK, popyt na kredyty mieszkaniowe w 2025 r. powinien być wspierany przez niski poziom bezrobocia i stabilny ponad 3-proc. wzrost gospodarczy. Prognoza mówi o wzroście wartości sprzedanych kredytów o 1,2 proc., do 88,2 mld zł. Prognoza nie zakłada wejścia w życie nowego rządowego programu wsparcia, za to spadek stóp procentowych od III kwartału, a także wzrost dochodów o 8 proc. rok do roku.