- Awans Przemka to naturalna kolej rzeczy, jeśli weźmie się pod uwagę dotychczasowy przebieg jego kariery dziennikarskiej i to, że rynek kapitałowy zna właściwie od podszewki. Mam wielką satysfakcję, że ta kariera rozwija się właśnie w „Parkiecie” – mówi Cezary Szymanek, redaktor naczelny Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”.

- Objęcie funkcji zastępcy redaktora naczelnego Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” to dla mnie nie tylko wyróżnienie, ale także i nowa motywacja do dalszej pracy. Wierzę, że mając doświadczony i profesjonalny zespół, „Parkiet” nadal będzie numerem jeden na rynku kapitałowym, a jednym z jego filarów będzie strona parkiet.com, którą sukcesywnie będziemy rozwijać – mówi Przemysław Tychmanowicz. - Jako osoba odpowiedzialna za parkiet.com chcę, aby było to źródło szybkiej, sprawdzonej i rzetelnej wiedzy zarówno dla profesjonalistów, ale także i osób, które chcą wiedzieć, jak inwestować i oszczędzać pieniądze – dodaje Tychmanowicz.

Przemysław Tychmanowicz jest związany z Gazetą Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz „Rzeczpospolitą” od 2011 r. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego, branżą maklerską, rynkiem walutowym, a także firmami windykacyjnymi. Jest prowadzącym magazyn „Rzecz o Biznesie”, a także program „Prosto z Parkietu”. W 2013 r. otrzymał nagrodę „Heros Rynku Kapitałowego” w kategorii dziennikarz ekonomiczny w plebiscycie organizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Z wykształcenia ekonomista.

Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” to najstarszy dziennik ekonomiczny w Polsce, który już od ponad 30 lat wspiera decyzje inwestorów oraz specjalistów związanych z rynkiem kapitałowym. „Parkiet” zawiera zbiór newsów z kraju i zagranicy, liczne analizy i prognozy najlepszych w kraju ekonomistów i analityków, maklerów i zarządzających – dla walut, indeksów, surowców czy spółek giełdowych. Dopełnieniem są pogłębione komentarze, rozmowy i felietony znanych osobistości polskiego rynku finansowego. Kontynuację i rozwinięcie tematyki z wydania papierowego stanowi kierowany do szerokiego grona osób zainteresowanych inwestycjami, gospodarką czy rynkiem finansowym serwis parkiet.com.

Gremi Media SA wydaje dzienniki „Rzeczpospolita”, „Parkiet”, miesięcznik „Wieści Rolnicze”, a także prowadzi serwisy internetowe, z których średnio miesięcznie korzysta ponad 5,6 mln realnych użytkowników (średnia miesięczna za 2024 r. wg. Badania Mediapanel/Gemius PBI). W skład portfolio serwisów wchodzą między innymi: rp.pl, parkiet.com, wiescirolnicze.pl, historia.uwazamrze.pl, oraz liczne serwisy branżowe, takie jak regiony.rp.pl, zdrowie.rp.pl, edukacja.rp.pl, sukces.rp.pl, moto.rp.pl, cyfrowa.rp.pl, kobieta.rp.pl czy klimat.rp.pl. Gremi Media posiada także pakiety kontrolne w spółkach e-Kiosk SA oraz Kancelarie RP sp. z o.o.