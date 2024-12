Polskie instytucje rynku kapitałowego, ubezpieczeniowego i bankowego oraz infrastruktury rynkowej wspólnie opracowały stanowisko „Advancing Capital Markets Union and Building Savings and Investments Union: Pan-European Integration and EU Regional Capital Markets Growth”.

Autorzy stanowiska podkreślają, że Unia Europejska potrzebuje skutecznego dostępu do kapitału, aby wspierać innowacyjne przedsięwzięcia oraz realizować cele związane z transformacją energetyczną, cyfryzacją i wydatkami infrastrukturalnymi. Małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią znaczące źródło dochodu narodowego i zatrudnienia w UE, są kluczowymi beneficjentami finansowania z regionalnych rynków kapitałowych.

Co postulują polskie instytucje?

Stanowisko zawiera osiem kluczowych rekomendacji na rzecz rozwoju Unii Rynków Kapitałowych oraz budowy Unii Oszczędności i Inwestycji. Przedstawione priorytety obejmują zrównoważone podejście do integracji rynków, przyciągnięcie inwestorów indywidualnych, rozwój funduszy i planów emerytalnych oraz PE/VC/PD, uproszczenie regulacji dla MŚP, intensyfikację edukacji finansowej, zwiększanie płynności rynków, optymalizację procesów post-transakcyjnych, a także odbudowę bankowości inwestycyjnej.

Przedstawiciele rynku podkreślają, że teraz jest dobry czas na działanie w związku z polską prezydencją w Radzie UE w 2025 r. Będzie to szansa na promocję tych priorytetów wśród państw członkowskich. Strategicznym celem będzie dążenie w kierunku regionalnych hubów finansowych, które będą odzwierciedlały specyfikę dopasowaną do potrzeb regionalnych, innowacyjnych MŚP. Polska propozycja kładzie nacisk na równowagę pomiędzy szeroką integracją, a zachowaniem konkurencyjności regionalnych rynków kapitałowych.