Rekordowa liczba krótkich pozycji. Co to oznacza dla polskiej giełdy?

Więcej niż jedna pozycja została otworzona również na akcjach Dino, JSW oraz LPP. Kurs Dino, po bardzo mocnej, trwającej kilka lat zwyżce, od marca 2024 r. spada. Obecnie jest na poziomie 334 zł, co oznacza kapitalizację wynoszącą 33 mld zł. Podobnie jak w CD Projekcie, tu również inwestorzy mogą mieć problem z szukaniem wskazówek dotyczących wyceny akcji – poszczególne biura mają różne założenia dotyczące biznesu Dino i w efekcie inne ceny docelowe akcji. Niektóre implikują dwucyfrowy spadek. Inne – dwucyfrowy wzrost. Bardziej zgodni są eksperci, jeśli chodzi o LPP. Tu dominuje optymizm, a średnia cena docelowa implikuje 36-proc. zwyżkę. Z kolei dla JSW udało nam się znaleźć tylko jedną rekomendację, autorstwa DM BOŚ, z której wynika, że walory węglowej spółki mimo pogłębiającej się przeceny nadal są przewartościowane.

Wśród shortów nie brakuje spółek z sektora finansowego, który jest motorem hossy na GPW. Od kwietnia indeks WIG-banki porusza się w trendzie bocznym, ale wcześniej szedł ostro w górę. Dwa lata temu był na poziomie 4,5 tys. pkt. Teraz sięga 12,5 tys. pkt.

Co wynika z shortów?

– Rzeczywiście, liczba krótkich pozycji w rejestrze KNF mocno wzrosła w ostatnim czasie. Chociaż najłatwiej przypisać tu teorię grania inwestorów zagranicznych na spadki naszego rynku, to nigdy do końca nie znamy strategii poszczególnych zarządzających, ich pełnego portfela oraz horyzontu inwestycyjnego – mówi Michał Krajczewski, menedżer zespołu doradztwa inwestycyjnego BM BNP Paribas. W scenariuszu, w którym inwestorzy zaczną zamykać krótkie pozycje, będzie to wręcz pozytywny czynnik w krótkim terminie dla rynku z uwagi na konieczność odkupu akcji.

– Tak więc rosnąca liczba krótkich pozycji jest raczej potwierdzeniem ostatniej słabości naszego rynku, natomiast ciężko wysnuwać wnioski, czy jest jedyną przyczyną i jak wpłynie na notowania w przyszłości – podsumowuje.

Uwagę zwraca duża aktywność jednego funduszu. To AHL, który ujawnił się na liście shortujących stosunkowo niedawno. Ma aż dziewięć pozycji. Stawia na spadek wyceny PZU, CD Projektu, Kruka, LPP, PKO BP, Aliora, Pekao, Kęt i KGHM. To spółki wchodzące w skład WIG20. Wartość indeksu oscyluje w okolicach 2,2–2,3 tys. pkt. Zdaniem ekspertów, biorąc pod uwagę wartość fundamentalną poszczególnych firm, jest potencjał do zwyżki w okolice 2,6–2,7 tys. pkt.