GPW: dość ostrożnie podchodzimy do sugestii o nadchodzącej „fali delistingów”

Małe i średnie spółki mają możliwość przesunięcia dwuletniego obowiązku raportowego na później. Oznacza to, że pierwszy raport obejmujący sprawozdanie zrównoważonego rozwoju zgodnie ze standardami LSME zostanie sporządzony dopiero za rok 2028, a jego publikacja nastąpi w 2029 r. Mamy czas na dostosowanie się do nowych wymogów i wspólne wypracowanie odpowiednich rozwiązań wspierających spółki. Na pewno nie pozostaną same w kwestii raportowania ESG. Oferujemy i będziemy oferować nowe narzędzia oraz działania wspierające spółki, zwłaszcza te mniejsze, w przygotowaniach do obowiązków, z którymi będą musiały się zmierzyć dopiero za pięć lat.

W 17-letniej historii rynku NewConnect blisko 100 spółek zdecydowało się na przejście z tego rynku na rynek regulowany – co piąta spółka notowana na rynku alternatywnym wybrała awans na rynek regulowany. Nie mamy podstaw, by sądzić, że te spółki nierozważnie podjęły decyzję o zmianie rynku, nie zdając sobie sprawy z wyższych obecnych i przyszłych wymogów informacyjnych, w tym raportowania ESG. Z tego powodu dość ostrożnie podchodzimy do sugestii mówiących o nadchodzącej „fali delistingów”.

Może mimo wszystko dobrym pomysłem jest stworzenie nowego rynku alternatywnego o niższych wymogach regulacyjnych?

Dość uważnie śledzę medialne wypowiedzi na temat NewConnect i odnoszę wrażenie, że w zależności od omawianej sytuacji lub autora opinii rynek alternatywny albo jest nadmiernie uregulowany, albo zupełnie tych regulacji pozbawiony. Czasami powinien być bardziej uregulowany, a czasami dokładnie na odwrót. Wszystko zależy od kontekstu, potrzeby chwili, a niekiedy i osobistych doświadczeń osób dokonujących oceny nie tylko samego rynku alternatywnego, lecz i obowiązującego na nim pakietu regulacyjnego.

A jaka jest perspektywa GPW?

Giełdzie zależy przede wszystkim na tym, by rynek, który organizuje, był transparentny i wiarygodny. Tylko taki rynek – niezależnie od tego czy organizowany w formule rynku regulowanego, czy alternatywnego systemu obrotu, ma szansę przyciągnąć inwestorów, a więc i kapitał. Podstawową miarą wiarygodności rynku jest wiarygodność obecnych na nim emitentów, a także pewność, że organizowany obrót odbywa się na uczciwych zasadach. Filarem prawnym mającym zapewniać tę uczciwość obrotu jest wspomniane już rozporządzenie MAR. Dlatego jego przepisy mają zastosowanie do obu rynków i trudno tutaj dyskutować o jakimkolwiek zmniejszeniu wymogów. Co do pozostałych obowiązków informacyjnych odnoszących się do rynku alternatywnego, to Giełda zawsze jest otwarta na dyskusję. Podnoszone argumenty nie mogą odwoływać się wyłącznie do kwestii uciążliwości obowiązków, jakie ponoszą emitenci z ASO, bez położenia na drugiej szali potrzeb interesariuszy.