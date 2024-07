Znamy już dwóch zwycięzców w konkursach na członków zarządu GPW. Decyzją Rady Giełdy wybrani zostali Marcin Rulnicki oraz Michał Kobza. Ten pierwszy ma być odpowiedzialny za obszar zarządzania finansowego. Drugi za obszar rozwoju i sprzedaży.

Rulnicki w ostatnim czasie związany był z grupą SR International Services. Wcześniej jednak, przez wiele lat pracował dla Asseco. Najpierw dla Asseco Poland, później dla Asseco South Eastern Europe, gdzie pełnił funkcję członka zarządu. W zarządzie GPW zajmie on miejsce Adama Młodowskiego. Ten już oficjalnie opuszcza giełdę. W piątek KNF zgodziła się bowiem na odwołanie ze stanowiska.

Kobza to z kolei bardzo dobrze znana postać na GPW. Był z nią związany w latach 2008 — 2022. Pełnił m.in. funkcję dyrektora działu rozwoju rynku. W 2022 r. związał się jednak z giełdą w Arabii Saudyjskiej. Na GPW Kobza zajmie teraz miejsce Izabeli Olszewskiej.

Aby Rulnicki i Kobza mogli oficjalnie objąć stanowiska będą potrzebowali jeszcze zgody KNF.

Wymiana zarządu trwa

Na razie nie wiadomo co z funkcją członka zarządu odpowiedzialnego za obszar prawny. Co prawda na to stanowisko też został rozpisany konkurs, ale w piątek nie było jeszcze oficjalnej informacji o jego rozstrzygnięciu. Na razie więc stanowisko to dalej zajmuje Monika Gorgoń.