PZU miało 1,63 mld zł zysku netto, 23,4% aROE w IV 2023 r.

"Wyniki wypracowane w ub.r. stanowią solidny fundament dla kontynuacji rozwoju biznesu Grupy PZU i dalszego umacniania jej wiodącej roli w polskim sektorze finansowym. Pozytywnym sygnałem są nie tylko dynamika i wysokość rocznego wyniku, ale także jego jakość. Bazuje on na stabilnych fundamentach i powtarzalnych procesach w podstawowym dla PZU obszarze ubezpieczeń. Co więcej, obecny i prognozowany poziom stóp procentowych wciąż tworzy dobre perspektywy dla działalności inwestycyjnej Grupy oraz dla wyników banków wchodzących w jej skład, tj. Banku Pekao i Alior Bank" - skomentowała członkini rady nadzorczej PZU SA, delegowana do czasowego wykonywania czynności prezeski PZU Anita Elżanowska, cytowana w komunikacie.

W minionym roku dynamicznie rosła przede wszystkim sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Przychody Grupy PZU z ubezpieczeń w tym obszarze na rynku polskim wzrosły o 11,4% r/r - do 16,1 mld zł. Rentowność wyrażona wskaźnikiem mieszanym COR ukształtowała się na bardzo korzystnym poziomie 85,3%, co oznacza dalszą poprawę w stosunku do roku 2022, wskazał ubezpieczyciel.

"W 2023 r. skoncentrowaliśmy się na rozwoju produktów pozakomunikacyjnych, które charakteryzują się mniejszą cyklicznością cenową niż produkty komunikacyjne. W tym segmencie mamy duże pole do rozwijania oferty dla naszych klientów, z którymi łączy nas wiele biznesowych relacji. Na tle rynku jesteśmy też w stanie coraz lepiej zarządzać kosztem ryzyka w oparciu o wzbogacane danymi nieustrukturyzowanymi wewnętrzne bazy danych oraz stale rozwijane narzędzia analityczne. W ub.r. przychody w grupie ubezpieczeń pozakomunikacyjnych wyniosły blisko 6,9 mld zł, co oznacza wzrost o 14,6% w skali roku. Jednocześnie wynik operacyjny w tym segmencie wzrósł o 39,4% r/r - do 1,4 mld zł, co stanowiło ok. połowę wyniku wygenerowanego przez nas w obszarze ubezpieczeń majątkowych w Polsce" - powiedział członek zarządu i CFO Grupy PZU Tomasz Kulik.

Grupa PZU podkreśla, że konsekwentnie rozwija współpracę w ramach partnerstw strategicznych, sprzedając ubezpieczenia w produkty lub usługi podmiotów trzecich (np. dealerów samochodowych, sklepów ze sprzętem RTV/AGD, dostawców energii, biur podróży itp.), a także wdraża kolejne produkty dostępne w kanale bankowym, zarówno samodzielne, jak i powiązane z rachunkami, pożyczkami czy kredytami bankowymi.

Przychody PZU z ubezpieczeń na życie w Polsce w 2023 r. wyniosły blisko 8,1 mld zł, a marża operacyjna w tym dziale wzrosła do 24,1%.