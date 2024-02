Spadek obrotów na warszawskiej giełdzie

Z kolei łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w styczniu wyniósł 1,1 mln sztuk, czyli o 3,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 7,5 proc. do 638,9 tys, na waluty wzrósł o 63 proc. do 321 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 27,4 proc. do 88,1 tys. szt.

W styczniu odnotowano też spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi. Obrót poszedł w dół o 25,3 proc. do poziomu 170,8 mln zł, natomiast wzrosła łączna wartość obrotów ETF oraz ETC - o prawie 12 proc. proc. do 121,3 mln zł.

Rzut oka na energię

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w styczniu 10,4 TWh, co oznacza spadek o 16,5 proc. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 23,5 proc. do poziomu 4,7 TWh, a na rynku forward o 9,6 proc. do 5,7 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 3,2 proc. do 13,4 TWh. Na rynku spot wzrósł o 79,1 proc. do poziomu 3,4 TWh. Natomiast na rynku terminowym odnotowano spadek o 16,2 proc. do 10,1 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty), na rynku spot wyniósł 1,2 TWh, co oznacza spadek o 16,2 proc. Z kolei obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 74,8 proc. do wolumenu 7,4 TWh.