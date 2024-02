O tym, że uczestnicy rynku kapitałowego walczą o swojego przedstawiciele w Radzie Giełdy pisaliśmy na stronie parkiet.com już wczoraj. SII zgłosiło do niej Artura Rzepkę. Allianz OFE proponuje kandydaturę Małgorzaty Rusewicz, prezes IZFiA oraz IGTE. Na liście kandydatów jest także ekspert z zakresu ładu korporacyjnego Piotr Rybicki, który zgłosił sam siebie, a także inwestor Mariusz Patrowicz, którego zgłosił jego syn Damian. Swojego reprezentanta w Radzie Giełdy chętnie widzieliby także i maklerzy, którzy w tej sprawie wystosowali nawet specjalne pismo do ministra aktywów państwowych Borysa Budki.

Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) na razie nie przedstawiło swoich kandydatów (to właśnie Skarb Państwa dzięki uprzywilejowaniu ma decydujący głos na walnym zgromadzeniu GPW). Pojawiają się jednak pewne domysły na ten temat. Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów można bowiem znaleźć listę osób, które otrzymały pozytywną opinię rady do spraw z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. W praktyce to właśnie jej zgoda jest przepustką do rad nadzorczych spółek z udziałem SP. Przy pozytywnych decyzjach z 1 lutego odnaleźć można z kolei ludzi, którzy mają silne powiązania z rynkiem kapitałowy. Wśród nich jest m.in: Iwona Sroka, członek zarządu firmy Murapol oraz była prezes KDPW, Katarzyna Szwarc, była pełnomocniczka MF ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego czy też Piotr Prażmo członek zarządu domu maklerskiego Erste Securities oraz przewodniczący Rady Domów Maklerskich. Na liście znajdują się także Andrzej Oślizło, Jerzy Kalinowski, Przemysław Andrzejak, Marcin Majewski oraz Zbigniew Szafrański.

PGE wskazówką dla GPW?

Pozytywna opinia rady oczywiście nie przesądza tego, kogo ostatecznie wskaże MAP do organu nadzoru GPW. Patrząc jednak na ostatnie wydarzenia, absolutnie nie można wykluczyć scenariusza, że część osób faktycznie może trafić do Rady Giełdy. Wystarczy wspomnieć, że pod koniec stycznia pozytywną decyzję rady do spraw z udziałem SP otrzymali m.in. Elżbieta Niebisz, Eryk Kosiński, Małgorzata Banasik, Andrzej Rzońca, Sławomir Patyra, Andrzej Sadkowski czy też Andrzej Kozyra. Wszystkie te osoby zostały wczoraj powołane do rady nadzorczej PGE.