W maju ważnych wydarzeń nie brakuje

Też tak uważam i radzę się do tego przygotowywać, bo to nie jest proces krótkotrwały. Odnotować jednak trzeba, że potężny amerykański bank Wells Fargo sugeruje ograniczenie ekspozycji na rynki wschodzące i stawia na USA, mówiąc o czekającym nas umocnieniu dolara.

Ja się z tą opinią nie zgadzam i chyba nie zgadza się też już trzecia, uznawana, agencja ratingowa (Moody’s), która w połowie maja obniżyła rating USA. Pierwsza obniżka (S&P Ratings) była szokiem, drugą (Fitch) przyjęto raczej spokojnie. Świat się już przyzwyczaił, więc negatywna reakcja po tej ostatniej decyzji była znikoma. Tylko dolar ucierpiał (i tak według mnie skazany na przeceny) i nieznacznie straciły obligacje (wcześniej mocno traciły).

Jeśli chodzi o to, co może stać się w Ukrainie, to świat chyba już został pozbawiony złudzeń – pokoju nie będzie. Symptomatyczne było to, co strony ogłosiły po rozmowie telefonicznej Trump–Putin. Prezydent Trump mówił, że Ukraina i Rosja przystąpią „natychmiast” do rozmów o zawieszeniu broni, a Putin oświadczył, że Rosja będzie pracowała z Ukrainą w celu spisania memorandum o przyszłych rozmowach. W tym memorandum trzeba będzie zapewnić spełnienie rosyjskich warunków (których Ukraina przyjąć nie będzie mogła). Nie wykluczam, że Rosja w końcu zgodzi się na zawieszenie broni po to, żeby Trump mógł ogłosić sukces, ale będzie to bardzo nietrwałe porozumienie. Geopolityka w trzeciej dekadzie maja znowu jednak miała wpływ na zachowanie rynków, bo główne agencje informacyjne pisały, że Izrael szykuje atak na Iran. To pozwoliło anulować formację podwójnego szczytu na wykresie złota. Mocno tracił też dolar, co jeszcze raz potwierdzało, że utracił pozycję bezpiecznej przystani.

W Polsce Rada Polityki Pieniężnej na początku maja obniżyła stopy procentowe o 50 punktów bazowych (do 5,25 proc.), co zostało przyjęte bardzo spokojnie. Złoty nawet nie stracił. Warto odnotować, że podczas konferencji prasowej Adam Glapiński, prezes NBP, powiedział, powołując się na mocne upoważnienie całej RPP, że nie jest to początek cyklu obniżek stóp. Niektórzy z członków Rady mówili o dyskusji po lipcowej projekcji inflacyjnej, a niektórzy o decyzji jesienią. Z tego wynika, że w lipcu będzie dyskusja, a decyzja we wrześniu (w sierpniu nie ma posiedzenia).

Na koniec dochodzimy do wyborów prezydenckich. Polityka mocno potrafi się odcisnąć na gospodarce, więc nie sposób zamknąć się w wieży z kości słoniowej i udawać, że polityków nie ma. Wszyscy, jak mniemam, wiemy, że prezydent ma prawo weta i inicjatywę ustawodawczą, ale oprócz tego na niwie gospodarczej może zdziałać niewiele. Co oczywiście nie przeszkadza kandydatom w wygłaszaniu gospodarczych zapowiedzi.

Co jest przed nami? Wygrana Rafała Trzaskowskiego to zapewnienie aksamitnej współpracy rządu z prezydentem do czasu wyborów parlamentarnych w listopadzie 2027 r. Zupełnie inaczej wyglądałaby współpraca rząd–prezydent po wygranej Karola Nawrockiego. Kandydat przecież nie ukrywa, że marzeniem zarówno jego, jak i jego ugrupowania jest zmiana koalicji rządzącej na taką, w której pojawiłoby się Prawo i Sprawiedliwość.