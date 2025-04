Barwy przyszłości

Ostatnie wybory przyniosły zmianę na scenie politycznej – do władzy doszła partia Ratujmy Polskę pod wodzą charyzmatycznego przywódcy Ksawerego Milejskiego. Zaproponował on gruntowną reformę finansów publicznych. Na pierwszy ogień idą programy typu 800+ oraz emerytury. Milejski traktuje te wypłaty jako część polityki socjalnej państwa i proponuje ich ograniczenie tylko do najbiedniejszych: „Majętne osoby nie potrzebują żadnej pomocy finansowej”.

Korzystając z uruchomionego w 2028 r. systemu, państwo ma obecnie wgląd w majątek zgromadzony przez obywateli. Pierwotnie zawierał on tylko informacje o wartości oszczędności emerytalnych, z czasem przeobraził się – po dołączeniu do niego systemów bankowych i TFI oraz z katastru – w bazę aktywów finansowych, która miała być ułatwieniem w planowaniu decyzji finansowych („wszystko w jednym miejscu”).

Po ukończeniu systemu w 2040 r. dostęp do niej uzyskały jednak też urzędy państwowe (US, NFZ, ZUS), otrzymując niczym nieograniczony wgląd do spisu składników majątku każdej osoby w Polsce.

I to właśnie w tym dostępie Milejski widzi szanse na znaczące obniżenie wydatków socjalnych (też emerytur), reformę systemu podatkowego i przywrócenie równowagi finansowej. Liczy też, że łatwiej będzie można policzyć wpływy z nowych podatków majątkowych i spadkowych oraz utrudnić ich unikania.

Niemożliwe?