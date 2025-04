Nowy (nie)porządek

Zastanówmy się bowiem na chłodno, w jakich okolicznościach Stanom Zjednoczonym opłaca się podtrzymywać globalizację. Tylko wtedy, kiedy w tę grę wygrywają. Natomiast jeśli na globalizacji zacząłby wygrywać ktoś inny, to dalsza gra nie miałaby sensu. A jeśli tym innym wygrywającym byłby ktoś duży i silny, kto mógłby zagrozić dominacji USA, to samo zaprzestanie gry mogłoby się okazać niewystarczające. W takich okolicznościach bardziej by się opłacało zakazać takiej gry i wesprzeć innych przegrywających, aby osłabić pretendenta do roli światowego hegemona.

W świetle powyższych założeń rozmontowanie transatlantyckiego ładu polityczno-ekonomicznego wygląda bardzo racjonalnie. USA w ostatnich miesiącach utrudniają lub nawet uniemożliwiają globalizację. Wzniecają niepokoje (np. poprzez propozycję „projektu deweloperskiego” w Palestynie), sugerują brak militarnego wsparcia dla sojuszników, wycofują się z finansowania projektów pomocy (USAID), które utrzymywały względny ład na dużej części globu. Do tego drastycznie podnoszą cła praktycznie z dnia na dzień, zwiększając bardzo istotnie ryzyko finansowe w obrocie międzynarodowym. I niezwykle łaskawie traktują Rosję, jako kraj, który może być sojusznikiem w osłabianiu Chin. Trudno odmówić sensu tego rodzaju manewrom.

Oczywiście nie popieram działań obecnej administracji USA. Nie wiem też, czy przedstawione powyżej przemyślenia są słuszne – być może doszukuję się głębi intelektualnej tam, gdzie jej nie ma. Być może jesteśmy świadkami serii nieprzemyślanych posunięć, które przypadkowo składają się w logiczny ciąg. Chciałem tylko wskazać, że pozornie szalone działania mogą być postrzegane jako bardzo racjonalne, jeśli spojrzy się na nie z innej perspektywy. Mamy głęboko zakorzenione przekonanie, że USA zależy na światowym pokoju i globalnym handlu. Ale być może lepszą drogą do uczynienia Ameryki wielką będzie porzucenie przez nią roli globalnego strażnika i powinniśmy być na to gotowi, zamiast liczyć na to, że mamy do czynienia jedynie z błędem ludzkim i że najpóźniej za cztery lata wrócimy na wcześniejszy kurs.

Niezależnie od motywów i sensu opisywanych powyżej działań wypłynęliśmy na całkowicie nieznane wody. Amerykańska administracja być może ma jakieś szkice map, ale na pewno takim szlakiem nikt jeszcze nie podążał. Nie wiemy, co się kryje za horyzontem. Być może doprowadzi nas to do wielkich odkryć, a może roztrzaskamy się na rafach. Na pewno warto doskonalić sztukę przetrwania w trudnych warunkach.