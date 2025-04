Klucz do nowoczesnego rynku?

Kluczowym krokiem w rozwoju rynku PRS byłoby uregulowanie REIT-ów (z ang. real estate investment trust), czyli spółek notowanych na giełdzie, które gromadzą kapitał od udziałowców, aby inwestować go w nieruchomości na wynajem. Spółki te zarządzają nieruchomościami, pobierają przychody z wynajmu i wypłacają zysk udziałowcom w formie dywidendy. Fundusze REIT funkcjonują w rozwiniętych krajach, w tym kilkunastu krajach UE, pozwalając drobnym inwestorom czerpać korzyści z inwestowania w najem nieruchomości.

Przepisy regulujące REIT-y w innych systemach prawnych wprowadzają również ograniczenia korporacyjne. Zazwyczaj są to spółki akcyjne, które muszą posiadać określony w ustawie wysoki kapitał akcyjny. Główna działalność takiej spółki powinna być ograniczona do wynajmu, nabywania, zbywania oraz zarządzania nieruchomościami. Akcje spółki muszą być notowane na rynku regulowanym, takim jak Giełda Papierów Wartościowych, co zapewnia płynność akcji oraz wiąże się z nadzorem i obowiązkowym raportowaniem.

W przeszłości podejmowano próby implementacji przepisów regulujących REIT-y, jednak projekt ustawy z 2016 roku nie został skierowany do dalszych prac. Obecnie dyskusje na ten temat zostały wznowione w Ministerstwie Rozwoju pod roboczą nazwą SINN (spółki inwestujące w najem nieruchomości), z konsultacjami dotyczącymi opodatkowania prowadzonymi z Ministerstwem Finansów. Spółki SINN mogłyby inwestować zarówno w nieruchomości komercyjne, jak i mieszkalne bez ograniczeń ilościowych i byłyby zobowiązane do wypłaty 90 proc. zysków w formie dywidendy i mogłyby płacić CIT według preferencyjnej stawki 10 proc., choć projekt ustawy nie został jeszcze opublikowany.

Wprowadzenie regulacji dotyczących REIT-ów lub SINN mogłoby wspomóc rozwój rynku PRS oraz zmniejszenie jego fragmentacji. Warto jednak zauważyć, że funkcjonowanie REIT-ów nie jest niezbędne do istnienia silnego sektora PRS. Przykładem jest rynek niemiecki, gdzie prawie połowa ludności wynajmuje mieszkania po cenach rynkowych, a dominującymi graczami są prywatne podmioty, często działające jako spółki akcyjne.

Rynek PRS ma ogromny potencjał rozwoju, napędzany głównie przez zmieniające się preferencje młodszego pokolenia oraz rosnące ceny nieruchomości. Istnieje jednak wiele wyzwań zarówno regulacyjnych, jak i ekonomicznych, które mogą wpływać na dalszy rozwój tego sektora. Uregulowanie REIT-ów, tudzież SINN-ów pozwoliłoby temu segmentowi na rozwój poprzez bardziej przejrzystą sytuację prawną, czyniąc polski rynek bardziej atrakcyjnym dla inwestorów. Stanowiłoby to istotny krok naprzód, zapewniający dodatkowe impulsy do rozwoju rynku PRS i zwiększający jego stabilność.