Dream Exchange została założona w 2018 r. przez Josepha Cecalę, prawnika specjalizującego się w prawie papierów wartościowych, i Dwaina J. Kylesa, eksperta w dziedzinie prawa korporacyjnego i rozwoju biznesu mniejszościowego. Celem Dream Exchange jest stworzenie giełdy, która będzie bardziej dostępna dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm należących do społeczności mniejszościowych. Projekt ma na celu ograniczenie luki w dostępie do kapitału publicznego oraz umożliwienie firmom dostępu do rynków kapitałowych.

Według danych światowej federacji giełd obecnie na świecie istnieje około 80 platform świadczących usługi w zakresie obrotu instrumentami finansowymi. Biorąc pod uwagę podstawowe parametry giełd: liczba notowanych spółek ich kapitalizacji oraz obroty, za największe należy wskazać giełdy w Nowym Jorku (NYSE i NASDAQ), alians giełd japońskich, giełdy chińskie w Szanghaju i Pekinie oraz alians Euronext. Giełdy podlegają w ostatnich latach istotnym zmianom. Wiele z nich stało się spółkami publicznymi, niektóre zmieniają model działalności z tradycyjnych platform obrotu na rzecz spółek technologicznych czy dostawców informacji. Na rynku europejskim za najbardziej spektakularne w tym zakresie można uznać działania giełdy Euronext, która wchłonęła giełdy w Amsterdamie, Brukseli, Dublinie, Lizbonie, Mediolanie, Oslo i Paryżu. Z kolei giełda w Londynie po przejęciu firmy indeksowej FTSE oraz agencji informacyjnej Refinitiv stała się obecnie podmiotem uzyskującym większość przychodów z informacji. Takie działania mają na celu zwiększenie efektywności operacyjnej giełd, ich konkurencyjności, a z perspektywy akcjonariuszy poprawy wyników finansowych. Czy w sytuacji globalizacji rynków kapitałowych, ugruntowanej roli największych platform obrotu jest miejsce na inicjatywę, która jednocześnie nie ma wsparcia wśród największych podmiotów branży finansowej?

Dream Exchange złożyła wniosek o rejestrację w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w lutym 2025 r. i po jego zatwierdzeniu będzie mogła rozpocząć działalność. Zgodnie z założeniami ważnym elementem projektu będzie partner technologiczny. W tym celu została nawiązana współpraca z MEMX (Members Exchange), aby dostarczyć sprawdzone systemy giełdowe. MEMX jest operatorem giełdy technologicznej, który oferuje prosty, tani i transparentny sposób dostępu do płynności rynkowej. Dzięki tej współpracy Dream Exchange będzie mogła skupić się na realizacji celów, jednocześnie korzystając z zaawansowanej architektury i technologii. DE planuje również wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które będą wspierać rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. To obejmuje tworzenie venture exchange, czyli giełdy dedykowanej dla małych firm, co ma na celu wspieranie innowacji i wzrostu gospodarczego.

Na razie najważniejszym wyzwaniem dla Dream Exchange jest uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód regulacyjnych z SEC-u. Uważa się, że proces ten może być czasochłonny i wymaga spełnienia wielu rygorystycznych wymogów. Ważnym etapem będzie przekonanie do realizacji na nowej platformie ofert IPO przez firmy, zwłaszcza w obliczu silnej konkurencji rynkowych liderów. Ponadto jako nowa giełda DE będzie musiała udowodnić swoją wiarygodność i stabilność, aby przyciągnąć uczestników rynku. W tym przypadku konieczne będzie podnoszenie świadomości na temat korzyści płynących z notowania na Dream Exchange oraz edukacja potencjalnych użytkowników na temat zasad jej funkcjonowania. Dream Exchange będzie musiała przyciągnąć inwestorów, którzy uwierzą w jej misję i potencjał. Realizacja tej misji wymaga więc nie tylko zasobów, ale także zaangażowania inwestorów i partnerów w biznesie.

Miejmy nadzieję, że nowa platforma uzyska stosowne zgody i Dream Exchange zostanie uruchomiona oraz znacząco wpłynie na funkcjonowanie rynku kapitałowego w Stanach Zjednoczonych, oferując bardziej dostępne i konkurencyjne warunki dla małych i średnich przedsiębiorstw. Języczkiem u wagi może być również zaawansowana technologia i innowacyjne rozwiązania, które mogą prowadzić do budowy nowoczesnego i sprawiedliwego rynku kapitałowego.