Trudy Omnibusa

Druga grupa to mniejsze spółki giełdowe, które miały raportować zgodnie z bardzo wymagającym i skomplikowanym standardem LSME począwszy od raportów za rok 2026. Pisałem o tym wielokrotnie, a w tekście z 18 kwietnia 2024 r. wróżyłem olbrzymie problemy dla 123 spółek notowanych na GPW. Niniejszym z dużą przyjemnością chciałbym napisać, że nie miałem racji, że walka, która wyglądała na totalnie przegraną, prawdopodobnie okaże się jednak wygraną, że mali emitenci nie będą zmuszeni do raportowania zgodnie z LSME.

I tu przechodzimy do sedna, czyli do wymogów obu przywołanych powyżej grup spółek, które – zgodnie z powszechnie odbieranym przekazem – nie będą zobowiązane do raportowania czynników zrównoważonego rozwoju. Jeśli będą chciały, to zaraportują zgodnie ze standardem VSME – bardzo przyjaznym dokumentem zawierającym tylko najistotniejsze wymogi. A jeśli nie będą chciały, to nie zaraportują.

Niestety, sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdyż widzę przynajmniej dwie grupy odbiorców, które będą wymuszać raportowanie. Pierwsza z nich to instytucje finansowe, które potrzebują danych ESG do raportowania zgodnie z rozporządzeniem SFDR, choć ono także ma ulec pewnemu uproszczeniu. Druga – to duże spółki (powyżej 1000 pracowników), które raportować będą zgodnie z ESRS i potrzebować będą do tego danych z łańcucha wartości.

Jak z powyższego wynika, w przypadku mniejszych emitentów standard VSME będzie jednak quasi-obowiązkowy, gdyż prościej będzie opracować taki raport, niż odpowiadać na wiele zapytań, zwłaszcza mając na względzie problem równego dostępu do informacji. Dlatego najbliższe miesiące poświęcimy na szczegółowe omówienie konstrukcji tego standardu i poszczególnych wymogów ujawnieniowych.

Problem jednak w tym, że ponownie unijny ustawodawca zmusza nas do pracy przy projektach regulacji – nie tylko w odniesieniu do całości architektury raportowania (przecież dyrektywy Omnibus nie są jeszcze uchwalone), ale też w odniesieniu do samego standardu VSME (choć ma być on najbardziej powszechnym standardem, to wciąż nie znamy ani finalnej wersji, ani nawet szczegółowego harmonogramu dalszych prac). Śledzenie tego procesu z perspektywy kibica może być nawet ciekawe i pełne emocji, ale nie zazdroszczę spółkom, które muszą podejmować poważne decyzje przy tak niepoważnym otoczeniu regulacjami.