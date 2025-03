Można zrobić za drugim razem dobre pierwsze wrażenie

Rok 2023: rynek główny – 440 milionów zł z IPO, ale 2,7 mld ze SPO; na NewConnect było to odpowiednio 57 mln i 157 mln zł.

Rok 2022: tu nie ma za bardzo czego liczyć, jeśli chodzi o IPO (niespełna 40 milionów), za to prawie 9 miliardów ze SPO. Liczby dla NewConnect: 87 i 245 (milionów).

Publikacja statystyk to za mało. Dopiero zdolność tworzenia przekonywających opowieści i argumentacji wytwarza efekt. W tym przypadku opowieści o tym, że co prawda przedsiębiorca może coś stracić, wprowadzając spółkę na giełdę, ale może też coś ważnego zyskać. O ile w kapitalizmie, tak na koniec dnia i w ostatecznym rozrachunku, najważniejsze są pieniądze, o tyle znaczy, że może zyskać coś najważniejszego.

Zadanie, jak to zwykle bywa, niełatwe. Trudniej trafić z takim przekazem do mediów czy szerokiej publiczności, a nawet do indywidualnych inwestorów, niż z informacją o tym, że szykuje się jakiś debiut.

Po pierwsze, aspekt zarobkowy. Spółka odbywająca rytuał przejścia z przestrzeni niepublicznej na rynek giełdowy otrzymuje po raz pierwszy rynkową wycenę. Można więc liczyć na to, że spółka w ramach oraz w imię tego rytuału da zarobić od razu. Albo to będzie wynikało z przyjaznego dla inwestorów ustalenia ceny emisyjnej czy ceny sprzedaży akcji, albo z tego, że nie trafiono z wyceną, przygotowując się do pierwszej oferty publicznej, albo z ogólnego podekscytowania debiutem lub ze wszystkiego po trosze. Kalkulacje te często okazują się błędne lub nieuzasadnione albo po prostu nie sprawdzają się w praktyce, ale oczekiwania istnieją, a to nagłaśnia sprawę. I tworzy wydarzenie.

Po drugie i chyba ważniejsze, ludzie, media, rynki kochają nowości. Nowe ujmuje świeżością i przemawia do wyobraźni. Kojarzy się też z ruchem, z energią. Tu przypomina mi się wymyślony kiedyś slogan. Było to w czasach, gdy na złość giełdzie wiedeńskiej udowadnialiśmy jej, że jesteśmy już znacznie większą giełdą, i to w każdej kategorii, na czele z wartością obrotów. Brzmiało to jakoś tak: „Do Wiednia wyskocz na ciastko i dobrą kawę. Po więcej akcji przyjedź do Warszawy”.