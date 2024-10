Różnorodność władz

Dużą popularnością, szczególnie w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, cieszą się fundusze private equity. Fundusze te działają według prostej zasady polegającej na inwestowaniu środków finansowych własnych i swoich inwestorów głównie w przedsiębiorstwa prywatne o dużym potencjale rozwojowym, znajdujące się poza publicznym rynkiem giełdowym. Inwestowanie w ramach funduszy zarządzane jest przez wyspecjalizowane zespoły doradców inwestycyjnych. Klientami i zarazem dostawcami kapitału dla funduszy private equity są głównie różne instytucje finansowe, fundusze emerytalne, korporacje, organizacje państwowe oraz zamożni inwestorzy prywatni.

Fundusze private equity emitują obligacje o różnych okresach zapadalności, przy czym z określoną częstotliwością, zwykle co kwartał lub co pół roku, wypłacane są inwestorom odsetki. Globalne fundusze stawiają przed swoimi inwestorami wysokie wymogi kapitałowe odnośnie do wchodzenia do tych funduszy.

Fundusze private equity wypełniają lukę na rynku kapitałowym, stwarzając możliwości finansowania rozwoju przedsięwzięciom i spółkom także we wczesnych i początkowych stadiach rozwoju na zasadach zbliżonych do logiki finansowania venture capital. Fundusze private equity i venture capital nie zawsze są rozróżniane przez analityków rynków i często traktowane są łącznie. Zwykle fundusze private equity oferują szerszy wachlarz usług niż fundusze venture capital, które można traktować jako podgrupę w ramach funduszy private equity. Fundusze te dostarczają kapitał przedsiębiorstwom, które potrzebują zarówno wsparcia finansowego, jak i aktywnego zarządzania dla tworzenia wartości.

Strategie inwestowania środków przez różne fundusze private equity są zróżnicowane, choć można wyróżnić pewne charakterystyczne dla nich podejścia.

Fundusze private equity skupiają się na inwestowaniu w przedsiębiorstwa w średnim horyzoncie czasowym, na ogół w okresach od czterech do siedmiu lat. Po upływie z góry założonego okresu następuje wycofywanie kapitału z inwestycji. Wychodzenie z inwestycji to na ogół sprzedaż prosperujących firm strategicznym nabywcom sektorowym lub wprowadzenie firmy na giełdę. Inwestowanie nie polega tylko na zakupie akcji firm prywatnych z potencjałem rozwojowym, ale także na oferowaniu pożyczek, zakupu obligacji, w tym zamiennych na akcje. Inne formy działalności to finansowanie przejęć i wykupów firm, także wykupów menedżerskich, oraz restrukturyzacja firm przeżywających kłopoty. Podstawowym celem działania funduszy private equity jest budowanie silnych rynkowo przedsiębiorstw.