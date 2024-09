Nadzór pilnie potrzebny

Opisane powyżej zwiększenie budżetu nadzorcy wbrew pozorom nie jest problemem finansowym, ale systemowym. Rynek da radę sfinansować takie obciążenie, jeśli jest przekonany, że otrzymuje w zamian wysoką jakość usług i że jest w stanie przewidzieć wysokość tych obciążeń w przyszłości. Natomiast jeśli odbywa się to bez ustalenia z beneficjentami nadzoru, na co te środki zostaną przeznaczone, bez choćby wcześniejszej konsultacji, w oczywisty sposób przekłada się to na brak zrozumienia i niepotrzebnie kreuje negatywne emocje.

Kiedy zatem po raz kolejny będziemy dyskutować o rozwoju polskiego rynku kapitałowego, warto wrócić do przedstawionych powyżej problemów. W systemie demokratycznym każda władza musi być poddana kontroli. Brak kontroli nieuchronnie prowadzi do oderwania się od faktycznych celów postawionych przed danym organem, od realnych potrzeb osób, którym ten organ ma służyć. A nawet od oczywistego faktu, że rola każdego organu demokratycznego państwa jest właśnie służebna względem jakiejś grupy osób, w tym przypadku bezpośrednio – inwestorów giełdowych, a pośrednio – względem wszystkich uczestników obrotu gospodarczego poprzez stymulowanie innowacyjnej i przejrzystej gospodarki.

Przekazanie inwestorom wpływu na funkcjonowanie nadzoru pozornie wygląda na rewolucję, ale w praktyce chodziłoby o zastosowanie tych samych mechanizmów, które nadzorcy są doskonale znane, gdyż funkcjonują w podmiotach nadzorowanych. Są to: komitet audytu, badanie przez biegłego rewidenta, polityka wynagrodzeń oraz odpowiednik walnego zgromadzenia akcjonariuszy, czyli spotkanie, podczas którego nadzorca przedstawiłby realizację założeń z poprzedniego okresu sprawozdawczego, plany na przyszłość oraz uzyskiwałby absolutorium z wykonanych działań. Koncepcyjnie jest to bardzo proste i według mnie rynek dojrzał do tego, aby te zmiany wdrożyć.