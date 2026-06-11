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OZE nie wystarczy. Atom wraca do gry także w Polsce

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej pozytywnie ocenia przygotowania Polski do budowy pierwszej elektrowni jądrowej i uznaje harmonogram za realny.

Publikacja: 11.06.2026 06:00

OZE nie wystarczy. Atom wraca do gry także w Polsce

Foto: Adobe Stock

Bartłomiej Sawicki

W 31 krajach działa 415 reaktorów jądrowych, a 73 jest w budowie w 16 krajach. Ich całkowita zainstalowana moc wynosi około 380 GW. Mimo to energia jądrowa stanowi obecnie niewielką część, rzędu 9-10 proc. całkowitej produkcji energii elektrycznej na świecie. – Jest to jednak drugie co do wielkości źródło czystej energii i odpowiada za ponad jedną czwartą czystej energii produkowanej na świecie – podkreślił Andrea Borio di Tigliole, koordynator z departamentu energetyki jądrowej w Międzynarodowej Agencji Energetyki Jądrowej (MAEA) na warsztatach poświęconych rozwojowi energetyki jądrowej w Wiedniu.

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