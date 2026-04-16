PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za 2025 r. Mimo straty netto, powtarzalny zysk EBITDA w 2025 r. wyniósł 12,9 mld zł. Zadłużenie ekonomiczne netto Grupy PGE zmniejszyło się o 1,4 mld zł w stosunku do grudnia 2024 r. „Wyniki finansowe i operacyjne za 2025 r. potwierdzają ciągłość oraz konsekwencję działań realizowanych przez Grupę PGE. Osiągnęliśmy rekordową EBITDĘ powtarzalną na poziomie blisko 13 mld zł przy jednoczesnym zmniejszeniu zadłużenia ekonomicznego o prawie 1,4 mld zł” – mówi Dariusz Lubera, prezes PGE. Firma zwiększyła wydatki inwestycyjne, które w 2025 r. przekroczyły 11,5 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 1,2 mld zł rok do roku.

Reklama Reklama

Dystrybucja decyduje o wyniku

Największy udział w EBITDA powtarzalnej ma Segment Dystrybucja: 5,3 mld zł wobec 4,5 mld zł w 2024 r., na co wpływ miał wyższy poziom WACC i wartości regulacyjnej aktywów dystrybucyjnych.

EBITDA powtarzalna sektora Energetyka Węglowa w 2025 r. wyniosła 357 mln zł wobec 1,22 mld zł rok wcześniej. Na wyniki wpłynęły przede wszystkim niższa marża na sprzedaży energii elektrycznej w wyniku niższego wolumenu i niższych cen, a także odchylenie na rezerwie dotyczącej umów rodzących obciążenia.

Sektor Ciepłownictwo w 2025 r. odnotował EBITDA powtarzalną na poziomie 2,33 mld zł, w relacji do 1,48 mld zł zaraportowanej rok wcześniej. Na wyniki wpłynęły głównie wyższy wolumen sprzedaży oraz wyższa cena sprzedaży ciepła, a także pozytywny wpływ przychodów z Rynku Mocy.

Powtarzalny wynik EBITDA sektora Energetyka Odnawialna w 2025r. wyniósł 1 688 mln zł wobec 1 344 mln zł w 2024 r., a wzrost wynikał głównie z wyższych przychodów z regulacyjnych usług systemowych w związku z nowymi usługami bilansowania oraz przychodów z Rynku Mocy.

Wynik powtarzalny działu Obrót w 2025r. wyniósł 1,33 mldzł wobec 1,4 mld zł w 2024 r., na co wpływ miała przede wszystkim wysokość zatwierdzonej taryfy przez URE, a także zawiązanie rezerw na umowy rodzące obciążenia.

Dział biznesowy Energetyka Kolejowa w 2025r. wypracował zysk powtarzalny EBITDA w wysokości 1,3 mld zł wobec 1,11 mld zł. w 2024 r. Na wynik złożyły się głównie większy wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej oraz stawki usług dystrybucyjnych.

EBITDA powtarzalna sektora Energetyka Gazowa osiągnęła pozytywny wynik na poziomie 470 mln zł wobec 146 mln zł w 2024 r. Jest to spowodowane pierwszym pełnym rokiem pracy elektrowni gazowej PGE Gryfino Dolna Odra oraz pozytywnym wpływem przychodów z Rynku Mocy i rynku mocy bilansujących.

Zysk powtarzalny EBITDA Grupy w 2025 r/ wyniósł 12,9 mld zł wobec 11,34 mldzł rok wcześniej. Poziom ekonomicznego zadłużenia netto Grupy PGE za 2025r. wyniósł 15,8 mld zł, co oznacza spadek o 1,4 mldzł w stosunku do końca 2024 r.Zysk netto bez odpisów przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w 2025 r. wyniósł 6 277 mln zł wobec 3 571 mln zł zysku w 2024 r.

Spada produkcja energii

Produkcja energii elektrycznej netto w 2025 r. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 55,20 TWh wobec 56,16 TWh w 2024 r. Produkcja z węgla brunatnego wyniosła 28,50 TWh (spadek r/r o 8 proc.), z węgla kamiennego 14,19 TWh (spadek r/r o 9 proc.), a z gazu ziemnego 9,18 TWh (więcej o 49 proc. względem 2024 r.). Łączna produkcja ze źródeł odnawialnych Grupy PGE w 2025 r. osiągnęła 2,41 TWh. Dodatkowo produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 0,92 TWh, o 6 proc. więcej niż w 2024 r.

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 40,91 TWh, czyli o 1 proc. więcej r/r. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 32,30 TWh, czyli o 4 proc. mniej r/r. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 49,94 PJ, czyli o 6 proc. więcej niż w 2024 r.

Średni koszt emisji CO2 w Segmentach Energetyki Węglowej, Ciepłownictwa i Energetyki Gazowej wyniósł 288 zł/MWh, co stanowi spadek o 74 zł/MWh, czyli o 20 proc. w relacji do 2024 r. Średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez sektor Energetyki Węglowej, Ciepłownictwa i Energetyki Gazowej w 2025 r. wyniosła 499 zł/MWh