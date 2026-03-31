Kluczowym zdarzeniem prowadzącym do utraty płynności było rozpoczęcie przez operatora systemu energetycznego – PSE potrąceń, w ramach których wstrzymywało wynagrodzenia z tytułu realizacji bieżących obowiązków mocowych w 2026 r.

Powody decyzji. Winny rynek mocy?

Jak tłumaczy spółka, kluczowym zdarzeniem prowadzącym do utraty płynności przez spółkę zależną było rozpoczęcie przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne potrąceń, w ramach których PSE wstrzymywało wynagrodzenie spółki zależnej z tytułu realizacji bieżących obowiązków mocowych w 2026 r., kompensując je roszczeniem PSE o zwrot przez spółkę zależną wynagrodzenia za sporne obowiązki mocowe za 2024 r. (zobowiązanie podmiotu, który wygrał aukcje mocy, do świadczenia mocy na wezwanie operatora lub zredukowania popytu na żądanie operatora w ramach usługi.)

Photon Energy wskazuje, że PSE twierdzi, że wynagrodzenie podlega zwrotowi, ponieważ spółka zależna rzekomo naruszyła wymogi dotyczące limitów emisji w odniesieniu do niektórych swoich jednostek rynku mocy.

Spółka zależna złożyła odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz wniosek o zabezpieczenie, żądając zawieszenia potrąceń do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu.

W ocenie zarządu definitywna i trwała utrata zdolności do regulowania zobowiązań nastąpiła w momencie oddalenia wniosku o zabezpieczenie.

Po oddaleniu wniosku o zabezpieczenie spółka zależna nie dysponuje już żadnym instrumentem prawnym, który mógłby w krótkim terminie zapobiec odcięciu kluczowych przychodów.