Jest nowa prezes Energi. Orlen szykuje też kolejny ruch

Zarząd spółki Energa przekazał, że 30 marca 2026 r. rada nadzorcza spółki podjęła uchwały o: powierzeniu, w miejsce dotychczasowej funkcji wiceprezesa ds. finansowych, od 1 kwietnia 2026 r. Magdalenie Kamińskiej funkcji prezesa Energa VIII kadencji, powołaniu, od 1 kwietnia 2026 r. Przemysława Janiaka w skład zarządu spółki VIII kadencji i powierzeniu funkcji wiceprezesa zarządu. Dotychczas Kamińska pełniła stanowisko wiceprezesa Energii ds. finansowych.

Wymagający czas dla nowej prezes

Nowa prezes rozpocznie urzędowanie w dynamicznym okresie, jakim jest przyszłość i rola firmy w Grupie Orlen. I tak 2 kwietnia zarząd Energi, na wniosek Orlenu, zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie, które ma zdecydować o emisji ponad 276 mln akcji serii CC z prawem poboru po cenie emisyjnej wynoszącej 18,5 zł. To pozwoli z jednej strony pomóc spółce, która zmaga się ze sporym zadłużeniem (wynikającym z podjętych inwestycji), ale także pozwoli osiągnąć 95 proc. akcji spółki przez Grupę Orlen. Wówczas spółka będzie miała wolną drogę do przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji i ew. zdjęcia spółki z giełdy. Prezes Kamińska będzie zmagała się także z oddawaniem jak najszybciej bloków gazowych w Grudziądzu i Ostrołęce, aby uniknąć groźby wysokich kar jak za ew. niedotrzymanie kontraktów mocowych.

Orlen informuje m.in., że celem emisji akcji Energi jest wzmocnienie kapitałów własnych tej spółki oraz zapewnienie jej stabilnych podstaw finansowania inwestycji. Przypomina, że emisja została zaplanowana z zachowaniem prawa poboru, co zapewnia równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy oraz możliwość utrzymania dotychczasowego udziału w kapitale spółki.