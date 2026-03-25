Na 2 kwietnia zarząd Energi, na wniosek Orlenu, zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie, które ma zdecydować o emisji ponad 276 mln akcji serii CC z prawem poboru po cenie emisyjnej wynoszącej 18,5 zł. Akcjonariusze mniejszościowi zrzeszeni w Fundacji „To co Najważniejsze” uważają, że zaproponowana cena jest za niska. Przypominają, że w 2024 r. i 2025 r. fundacja zlecała Uniwersytetowi Gdańskiemu wycenę akcji spółki Energa (określenie tzw. ceny sprawiedliwej). – Jest ona wyższa niż 18,5 zł. Nie żądamy konkretnej ceny, prosimy jedynie, aby określona była ona (zgodnie z prawem) przez biegłego rewidenta wskazanego przez Orlen – informuje Jan Trzciński, prezes fundacji.
Jest przekonany, że planowana emisja (jeśli do niej dojdzie) pozwoli płockiemu koncernowi przekroczyć 95 proc. głosów w energetycznej spółce. Kurs akcji Energi, począwszy od listopada 2020 r., kiedy to miało miejsce drugie wezwanie na jej akcje, ocenia jako niemiarodajny i niejako kreowany przez konkretne decyzje Orlenu.
– Według ustawy o ofercie publicznej cena w wykupie przymusowym (squeeze-out) jest określana, przy płynnej spółce, przez średnią kursu giełdowego lub wartość godziwą ustaloną przez biegłego rewidenta. Chcemy uzyskać odpowiedź na pytanie, czy Orlen zamierza (po przekroczeniu 95 proc. głosów w spółce, będzie miał do tego prawo) ogłosić wykup przymusowy i w jaki sposób określi cenę akcji – informuje Trzciński. Jego zdaniem jest ono najważniejsze z całego szeregu pytań, które fundacja wysłała do zarządów Energi i Orlenu.
Od Energi oczekuje ochrony interesów spółki i interesów wszystkich akcjonariuszy, nie tylko dominującego. Domaga się od energetycznej spółki oceny zaproponowanej przez Orlen uchwały na walne zgromadzenie, określenia, na co zostaną wydane pieniądze pozyskane z oferty oraz jakie inne skutki przyniesie.
Od odpowiedzi na pytania dotyczące celów emisji, przymusowego wykupu i sposobu ustalenia w nim ceny akcji Energi zależy, jak akcjonariusze zrzeszeni w fundacji będą głosować w sprawie emisji. – Brak odpowiedzi (lub odpowiedzi wymijające, co często miało miejsce na walnych zgromadzeniach Energi) odbieramy jednoznacznie – jako dbanie wyłącznie o interes Orlenu. Zmusi nas to do głosowania przeciwko uchwale, zgłoszenia sprzeciwów do protokołu oraz wniesienia pozwu do sądu o unieważnienie bądź uchylenie uchwały z wnioskiem o zabezpieczenie – twierdzi Trzciński.
Dodaje, że po prawie sześciu latach walki o podstawową sprawiedliwość drobni akcjonariusze są już zmęczeni, ale nie zamierzają odpuścić. Tym samym wydaje się pewne, że będą bronić swoich praw w sądzie.
Orlen, odpowiadając na nasze pytania, informuje m.in., że celem emisji akcji Energi jest wzmocnienie kapitałów własnych tej spółki oraz zapewnienie jej stabilnych podstaw finansowania inwestycji. Przypomina, że emisja została zaplanowana z zachowaniem prawa poboru, co zapewnia równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy oraz możliwość utrzymania dotychczasowego udziału w kapitale spółki.
„Cena emisyjna akcji serii CC została określona w oparciu o benchmarki rynkowe, z uwzględnieniem historycznych danych rynkowych oraz bieżącego kursu giełdowego Energi. Jej poziom ma z jednej strony stanowić atrakcyjną propozycję inwestycyjną dla akcjonariuszy, a z drugiej ograniczać ryzyko nadmiernej presji spadkowej na kurs, zapewniając stabilność całego procesu emisyjnego” – twierdzi dział prasowy Orlenu.
Koncern nie odpowiedział, czy będzie kupował na giełdzie prawa poboru, a następnie na ich podstawie nowe akcje Energi, oraz czy po osiągnięciu 95 proc. głosów zamierza ogłosić przymusowy wykup pozostałych walorów gdańskiej spółki.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas