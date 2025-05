Orlen bliżej zakończenia budowy morskiej farmy wiatrowej

Baza serwisowa w Łebie, która została właśnie otwarta, to element niezbędnej infrastruktury lądowej i portowej dla dużej inwestycji na Bałtyku. Szacunkowy jej koszt to ok. 62 mln zł. Baza zatrudni łącznie około 60 pracowników. Za budowę odpowiedzialna była spółka ERBUD. Baza będzie obsługiwała budowaną przez Orlen wspólnie z kanadyjskim partnerem Northland Power morską farmę wiatrową Baltic Power o mocy 1,2 GW. Koszt jej budowy to około 4,73 mld euro, czyli ok. 21 mld zł.