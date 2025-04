Polenergia zaczyna sprzedawać zielony prąd na Allegro

Polenergia nawiązuje współpracę z inną giełdową spółką - Allegro. Firma chce ułatwić sprzedaż energii poprzez platformę zakupową.

Przedsiębiorcy posiadający konto Allegro Business, którzy zdecydują się na podpisanie umowy z Polenergią Sprzedaż, otrzymają zwrot 10 proc. wartości każdej zapłaconej faktury za energię elektryczną w formie karty podarunkowej do wykorzystania na partnerskiej platformie sprzedażowej (w pierwszym roku trwania umowy) oraz 5 proc. w każdym kolejnym roku. Po podpisaniu umowy firma otrzyma kartę podarunkową Allegro o wartości 100 złotych. W Uczestnicy programu „Allegro + Zielona Energia” będą mieli gwarancję korzystania ze stuprocentowo zielonej energii, wytworzonej przez Polenergię, potwierdzoną certyfikatem TÜV SÜD i gwarancjami pochodzenia energii z Towarowej Giełdy Energii.

- Dzięki współpracy poszerzamy bazę potencjalnych klientów, którzy mogą zyskać dostęp do zielonej energii na konkurencyjnych warunkach. Model, który wypracowaliśmy wspólnie z Allegro, to nowa jakość na rynku, bo wejście z ofertą energetyczną do e-commerce było celem firm takich jak Polenergia od bardzo dawna. Dziękuję zespołom z obu firm pracującym przy tej inicjatywie – mówi Ireneusz Sawicki, prezes spółki Polenergia Sprzedaż.

- Jako Allegro Business stale pracujemy nad rozwiązaniami, które wspierają przedsiębiorców w codziennym prowadzeniu biznesu. Dzięki współpracy z Polenergią to wsparcie może sięgać jeszcze dalej. Mamy nadzieję, że nasz wspólny program nie tylko zachęci więcej firm na przejście na odnawialne źródła energii, ale też zapewni im realne korzyści finansowe i dodatkowe środki na rozwój – komentuje Piotr Truszkowski, zarządzający Allegro Business.