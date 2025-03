Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska przekazała w ostatni weekend, że Europejski Bank Inwestycyjny zaakceptował finansowanie programu termomodernizacji „Czyste Powietrze” kwotą 10 mld zł". Nowa odsłona "Czystego Powietrza" ma ruszyć 31 marca.

Na dotacje z Funduszu Modernizacyjnego zgodę musiał wydać EBI. Fundusz Modernizacyjny jest zasilany środkami ze sprzedaży 4,5 proc. ogólnej puli uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami EU-ETS. Sprzedaż tych uprawnień jest dokonywana w półrocznych transzach przez EBI. Zgodnie z szacunkami w latach 2021-30 z Funduszu Modernizacyjnego do Polski może trafić ok. 60 mld zł.

Wiceszef NFOŚiGW Robert Gajda, przekazał, że ostateczny kształt nowej odsłony programu "Czyste Powietrze" zostanie ogłoszony 22 marca. Potwierdził jednocześnie, że nowy program ruszy 31 marca.

Jednocześnie nabór wniosków w innym programie Mój Prąd 6.0, a więc dotacji do domowej fotowoltaiki i magazynów energii będzie prowadzony do 29 sierpnia br. lub do wyczerpania środków. Początkowo termin składania wniosków wyznaczono do 20 grudnia 2024 r., potem został on wydłużony do 6 marca 2025 r. Początkowo na tę edycję programu przeznaczono 400 mln zł, później zwiększono budżet do 1,25 mld zł. Na początku marca dosypano kolejne 600 mln zł i obecnie budżet programu to 1,85 mld zł.

