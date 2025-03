Energetyczna współpraca na Bałtyku może przynieść korzyści wielu spółkom

Spółki liczą na rozwój technologii CCUS i produkcji odnawialnego wodoru

„Na bieżąco monitorujemy rynek i analizujemy pojawiające się możliwości biznesowe w regionie Morza Bałtyckiego, nie wykluczając żadnego scenariusza. Tam, gdzie dostrzegamy potencjał biznesowy, jesteśmy otwarci na ocenę dostępnych opcji, kierując się zasadą elastyczności w inwestowaniu oraz akwizycjach w odpowiedzi na zmiany rynkowe” – podaje z kolei biuro prasowe Unimotu. Dodaje, że w zakresie wychwytu, transportu i magazynowania CO 2 grupę szczególnie interesuje lądowa część łańcucha wartości, ponieważ jej atutem jest rozbudowana infrastruktura logistyczna, w tym bazy paliw w Szczecinie i Gdańsku, które mogą stanowić zaplecze dla tego typu projektów. Obecnie firma prowadzi prace projektowe związane z rozbudową terminala w Gdańsku. Ze względu na jego lokalizację, ocenia, że ma ogromny potencjał nie tylko w zakresie oleju napędowego, ale przede wszystkim z punktu widzenia szeroko pojętych projektów transformacyjnych. Unimot przypomina, że sekwestracja CO 2 została uwzględniona jako jeden z potencjalnych obszarów rozwoju grupy w strategii na lata 2024–2028, co podkreśla jej zaangażowanie w poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań dostosowanych do wyzwań rynku.

Żadnych inwestycji w pięciu obszarach wymienionych w raporcie Orlenu i S&P Global nie realizują grupy: Azoty, JSW i KGHM. Pierwsza z nich wykazuje jednak istotne zainteresowanie odnawialnym wodorem i technologiami CCUS. – Mogą one realnie przyczynić się do dekarbonizacji grupy Azoty oraz wpłynąć na naszą działalność biznesową. Jednak należy zauważyć, że same w sobie nie stanowią one wystarczającego rozwiązania, ponieważ bez odpowiedniej infrastruktury przesyłowej na lądzie, wykorzystanie odnawialnego wodoru czy zatłaczanie CO 2 z naszych zakładów będzie niemożliwe – zauważa Monika Darnobyt, rzeczniczka spółki. Przypomina, że koncern w ostatnich dniach podpisał list intencyjny w sprawie rozwoju technologii wychwytu, transportu, składowania i wykorzystania CO 2 w Polsce. Porozumienie, którego jest jednym z sygnatariuszy, zawarto w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Strony zobowiązały się do podjęcia działań na rzecz przygotowania strategii rozwoju technologii CCUS w krajowej gospodarce i budowę krajowego łańcucha wartości w tym sektorze gospodarki. To także działania zmierzające do uruchomienia projektów podziemnego i podmorskiego składowania CO 2 na skalę komercyjną.

KGHM przekonuje, że jako największy energetyczny, przemysłowy konsument w Polsce, potrzebuje stabilnych dostaw energii w przewidywalnym systemie energetycznym. Z tego powodu inwestuje w projekty, które zaspakajają jego zapotrzebowanie. Aktualnie koncern nie prowadzi jednak istotnych projektów w zakresie transformacji energetycznej w krajach nadbałtyckich.

O zainteresowanie szeroko rozumianymi przedsięwzięciami energetycznymi w rejonie Bałtyku zapytaliśmy też: Eneę, MOL, PGE i ZE PAK, ale odpowiedzi nie otrzymaliśmy.