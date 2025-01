Koreańczycy wbudowują w Polsce jeden z największych magazynów energii w Europie

Magazyn zlokalizowany w sąsiedztwie należącej do Grupy PGE Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec, będzie jednym z największych w Europie bateryjnych magazynów.

Reklama

Magazyn znacznie droższy

W ramach postępowania zakupowego w listopadzie 2024 r. zostały złożone dwie oferty. Za najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez LG Energy Solution Wrocław z ceną 1 mld 555 mln zł brutto. Jak wynika z opublikowanych na początku listopada ub. roku dokumentów, PGE zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 876,99 mln zł. PGE otwarło oferty, z których wynika, że najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma LG Energy Solution Wrocław. Jednak ta wyniosła znacznie powyżej budżetu, bowiem 1,55 mld zł. Drugą ofertę złożyła firma Corab. Cena wyniosła aż 2,4 mld zł. Mimo tak dużych różnic w cenie, PGE nie wycofywało się z tego projektu i wybrało najtańszą cenowo ofertę.

Jak będzie wykorzystywany magazyn energii

Jak komentuje Dariusz Marzec, prezes Polskiej Grupy Energetycznej, już za dwa lata do polskich domów popłynie energia z farm wiatrowych na Bałtyku, a optymalne wykorzystanie mocy instalowanych w OZE wiąże się z koniecznością zapewnienia równoległego działania magazynów, w których kumulowana będzie energia w okresach, gdy jej produkcja przekracza bieżące zapotrzebowanie. – Odpowiedzią na te potrzeby jest nowa inwestycja PGE – magazyn energii Żarnowiec, który nie tylko przyczyni się do zwiększenia możliwości regulacji systemu elektroenergetycznego, ale będzie również pełnił funkcję bilansującą moc energii pochodzącej z farm wiatrowych, zarówno tych lądowych, jak i morskich. Rozwój magazynów energii takich jak ten w Żarnowcu, czy kolejny planowany w Gryfinie pozwoli na efektywniejszą pracę źródeł OZE i wpłynie na obniżenie cen energii dla odbiorców – powiedział Dariusz Marzec. Wcześniej, w grudniu ub.r. magazyn energii w Żarnowcu uzyskał kontrakt w aukcji rynku mocy na rok 2029 – dodał Dariusz Marzec. To właśnie w tym roku magazyn powinien rozpocząć prace.

Postępowanie na wybór generalnego wykonawcy zostało ogłoszone w lipcu 2024 r. Przetarg prowadzony był w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Warunki transakcji i lokalizacja inwestycji

Umowa z wybranym wykonawcą może zostać zawarta w przypadku braku złożenia, w określonym terminie, odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz po uzyskaniu stosownej informacji ze strony Komisji Europejskiej, co do braku przeciwskazań do zawarcia takiej umowy na gruncie przepisów w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny.