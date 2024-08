Analitycy liczą wartość elektrowni Cyfrowego Polsatu

– W swoim ostatnim raporcie o Cyfrowym Polsacie próbowałem pokazać, że segment energetyczny powinien być fundamentalnie neutralny dla spółki, ponieważ inwestuje ona w niego po wycenach rynkowych. Porównywałem planowane nakłady kapitałowe na ten biznes i docelową EBITDA z mnożnikami spółek z sektora energii odnawialnej. Wycena „stand alone” powinna wtedy być blisko inwestycji kapitałowych (capeksu), który spółka wyda na ten segment – mówi Piotr Raciborski, analityk Wood & Company. – Tradingowo jednakże komplikacja struktury grupy może powodować tzw. dyskonto holdingowe, które według profesora Damodarana może sięgać ok. 10 proc. – dodaje specjalista.

Paweł Puchalski podchodzi do sprawy zupełnie inaczej. Zauważa bowiem, że segment odnawialny charakteryzuje się zupełnie inną dynamiką wydatków (wysokie są na początku, po czym następuje 25–30 lat wyłącznie pozytywnych przepływów gotówkowych). – Przy dzisiejszych mnożnikach dla podmiotów OZE rzędu 9–10 EV/EBITDA, założeniu rocznej EBITDA na poziomie 500–600 mln zł i po odjęciu długu zaciągniętego na rozwój segmentu, zielone aktywa Cyfrowego Polsatu mogą być warte netto co najmniej 2–3 mld zł. To daje około 4–5 zł na akcję spółki – wylicza analityk.

Czytaj więcej Analizy rynkowe Techniczna spółka dnia. Cyfrowy Polsat przełamie impas? W tym roku spółka dotarła do wieloletniego wsparcia w okolicach 10 zł. Zwarcie szeregów popytu, jakie wówczas nastąpiło, może się powtórzyć.

Nora Nagy szykuje się do wyceny zielonych aktywów Cyfrowego Polsatu. – To, co zdecydowanie musimy określić, to wycena segmentu energetycznego, który już dziś generuje ładny wynik EBITDA – mówi pytana o zmianę rekomendacji i wyceny, po tym jak firma Zygmunta Solorza podała wyniki półrocza.

Maciej Bobrowski, analityk BDM, jest zdania, że energetyczny biznes Cyfrowego Polsatu dopiero zacznie dodatnio wpływać na wycenę akcji. – Myślę, że wraz z kolejnymi kwartałami, w scenariuszu, kiedy segment zielonej energii będzie utrzymywał rosnącą ścieżkę EBITDA, podejście do wyceny tego segmentu może ulegać stopniowej zmianie w kierunku uwzględnienia budowy wartości dla grupy Cyfrowy Polsat – mówi.

Dla wycen ważny będzie poziom i koszt zadłużenia grupy w związku z energetyką.