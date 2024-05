EC Będzin sprzeda elektrociepłownię? Jest chętny kupiec

W komunikacie czytamy, że EC Będzin zamierza rozpocząć analizę oferty i potencjalnej transakcji. Oferta jest pierwszym elementem inicjującym proces rozmów z Grupą Altum w sprawie ewentualnej transakcji. Zarząd podkreśla jednak, że spółka nie podjęła żadnej decyzji dotyczącej oferty. Ponadto, jak poinformowano, ewentualna transakcja będzie możliwa jedynie pod warunkiem równoczesnego nabycia przez EC Będzin od ECB Wytwarzanie nieruchomości z przeznaczeniem na nowe inwestycje.

Kiedy pod koniec kwietnia, spółka z Będzina planuje sprzedać swoje pozostałe udziały w Elektrociepłowni Będzin. To nie pozostało bez uwagi inwestorów. Walory spółki wzrosły wówczas o blisko 37 proc.

Jak wynikało wówczas z raportu EC Będzin, zarząd spółki podjął tego dnia uchwałę ws. aktualizacji strategicznych kierunków rozwoju spółki w celu doprowadzenia do pełnej dekarbonizacji działalności, czyli pełnego przejścia na wytwarzanie energii ze źródeł nisko- i zero emisyjnych, zaś w zakresie obrotu surowcami energetycznymi — pełnego odejścia od węgla do 31 grudnia 2028 r. Akcje spółki wzrosły o 36,94 proc. po tych deklaracjach władz firmy.

W ramach działań w kierunku pełnej dekarbonizacji działalności, spółka zamierza zbyć posiadane 49 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki EC Będzin Wytwarzanie sp. z o. o., co będzie dalszym etapem jej wyjścia z inwestycji w tę spółkę w związku z powziętą strategią dekarbonizacji.