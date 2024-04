EC Będzin znów na fali. Pomogła zapowiedź o końcu węgla

Jak wynika z ostatniego raportu EC Będzin SA, zarząd spółki podjął tego dnia uchwałę ws. aktualizacji strategicznych kierunków rozwoju spółki w celu doprowadzenia do pełnej dekarbonizacji działalności, czyli pełnego przejścia na wytwarzanie energii ze źródeł nisko- i zero emisyjnych, zaś w zakresie obrotu surowcami energetycznymi — pełnego odejścia od węgla do 31 grudnia 2028 r. Akcje spółki wzrosły o 36,94 proc. po tych deklaracjach władz firmy.

Sprzedać udziały w elektrociepłowni i zakończyć handel węglem

W ramach działań w kierunku pełnej dekarbonizacji działalności, spółka zamierza zbyć posiadane 49 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki EC Będzin Wytwarzanie sp. z o. o., co będzie dalszym etapem jej wyjścia z inwestycji w tę spółkę w związku z powziętą strategią dekarbonizacji.

Dotychczas spółka EC Będzin SA zbyła już 51 proc. udziałów w kapitale zakładowym ECB Wytwarzanie (w styczniu br. na rzecz Grupy Altum, mającej ponad 46 proc. głosów w akcjonariacie EC Będzin SA). W piątek zaznaczyła, że nie podjęła jeszcze decyzji ws. warunków potencjalnej transakcji zbycia pozostałych 41 proc. udziałów, w tym ceny czy terminów. W zakresie działalności polegającej na obrocie surowcami energetycznymi zarząd firmy podjął decyzję o wycofaniu się ze sprzedaży węgla do końca 2028 r.

- Nasza decyzja o całkowitym przejściu na wytwarzanie energii z nisko i zeroemisyjnych źródeł wynika bezpośrednio z analizy rynku oraz aktualnych trendów technologicznych. Realizacja planowanej inwestycji ma charakter strategiczny i jest odpowiedzią EC Będzin S.A. na zmieniające się potrzeby i oczekiwania rynku oraz pozwoli na zwiększenie konkurencyjności naszej spółki -mówi prezes Marcin Chodkowski.