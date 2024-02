Polenergia chce pozyskać w kolejnych latach do ok. 3,4 mld zł z emisji akcji

Zarząd Polenergii chce nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego umożliwiającego przeprowadzenie w przyszłości jednej lub większej liczby emisji nowych akcji. Polenergia planuje pozyskać w latach 2024-2027 do ok. 3,4 mld zł.