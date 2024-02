Polenergia i jej norweski partner z nową decyzją środowiskową dla morskiego wiatru

Dla infrastruktury przyłączeniowej projektów morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III Equinor i Polenergia otrzymały decyzją środowiskową już w 2019 r. Inwestorzy wnioskowali jednak o wydanie nowej decyzji środowiskowej ze względu na zmiany niektórych elementów lądowej części inwestycji, m.in. lokalizacji wyjścia linii kablowych z morza na ląd.

Postępowanie poprzedzone było badaniami, na podstawie których powstał raport odziaływania na środowisko. Obie farmy wiatrowe o łącznej mocy 1440 MW znajdować się będą w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, w odległości ok. 37 i 22 km od linii brzegowej na wysokości Ustki oraz Łeby. Infrastruktura przyłączeniowa będzie zlokalizowana na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego oraz na lądzie, na terenie gmin Ustka i Słupsk w województwie pomorskim.

– Wydana decyzja to niezwykle istotny kamień milowy, który przybliża nas do podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej. Decyzja środowiskowa otwiera naszym projektom drogę do kontynuacji procesu inwestycyjnego, w tym do uzyskania pozwoleń na budowę. Sprawne przejście od etapu planowania projektów Bałtyk II i III do etapu ich rozwoju to jeden z niezbędnych warunków powodzenia transformacji energetycznej w Polsce. Nasze dwie morskie farmy wiatrowe Bałtyk II i Bałtyk III dostarczą odnawialną energię dla ponad dwóch milionów gospodarstw domowych – mówi Michał Jerzy Kołodziejczyk, prezes Equinor w Polsce.

Miejscem przyłączenia obu morskich farm wiatrowych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego będzie istniejąca stacja Polskich Sieci Elektroenergetycznych Słupsk-Wierzbięcino.