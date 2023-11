Od października ubiegłego roku, kiedy podpisano list intencyjny pomiędzy koreańskim koncernem energetycznym KHNP, spółką z udziałem Skarbu Państwa Polska Grupa Energetyczna i prywatną grupą energetyczną ZE PAK, projekt budowy drugiej elektrowni jądrowej jest na etapie przed zawiązaniem wspólnej spółki celowej z koreańskim partnerem. Wybory i planowany audyt może wpłynąć na termin realizacji inwestycji.

W grudniu 2022 r. partnerzy projektu uzgodnili wstępny plan rozwoju elektrowni, a opracowany został również wstępny plan rozwoju elektrowni oraz analizy warunków geotechnicznych, sejsmicznych i środowiskowych. – Wykonanie tych prac umożliwiło opracowanie wstępnego harmonogramu realizacji projektu wraz ze scenariuszami finansowania – informuje nas PGE. W efekcie rozmów między PGE a ZE PAK, 22 maja 2023 r. została zawiązana wspólna celowa spółka PGE PAK Energia Jądrowa i zarejestrowana w KRS. W sierpniu PGE PAK Energia Jądrowa złożyła wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dotyczący budowy elektrowni jądrowej.

Etapy przed partnerami

Obecnie mają trwać przygotowania do podpisania umowy na realizację studium wykonalności projektu, a także rozmowy z koreańskimi partnerami dotyczące finansowania projektu. PGE PAK Energia Jądrowa przygotowuje się również do rozmów z polskimi bankami, które mogą być zainteresowane udziałem w finansowaniu budowy elektrowni. – Wkrótce zostaną uruchomione wstępne badania terenowe w planowanej lokalizacji elektrowni – zapewnia nas PGE. Obecny zarząd firmy wydaje się zdeterminowany, aby realizować kolejne elementy projektu jądrowego niezależnie od tego, że aktualizacja strategii PGE nadal jest wstrzymana. – Projekt jest i będzie realizowany niezależnie od aktualizacji strategii PGE – podkreśla PGE. ZE PAK nie odpowiedziała na nasze pytania. Zrobił to zaś koreański partner polskich firm. – KHNP prowadzi rozmowy z właścicielem, PGE PAK Energia Jądrowa, które mają na celu zawarcie umowy dotyczącej studium wykonalności projektu jądrowego Konin (Pątnów). Obecnie trwają dyskusje na temat szczegółowego zakresu prac, warunków umowy, itp. – informuje nas biuro koreańskiej firmy. Kluczowe na ten rok zawiązanie spółki celowej między PGE PAK a KHNP miało nastąpić do końca roku. Teraz jednak firmy łagodzą te deklaracje. – Utworzenie spółki celowej w celu zawarcia umowy typu EPC zostanie omówione z właścicielem projektu w przyszłości – informuje KHNP. Wiarę podtrzymuje jednak nieformalny patron projektu, Ministerstwo Aktywów Państwowych. – Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy na realizację studium wykonalności projektu. Wkrótce zostaną uruchomione wstępne badania terenowe w planowanej lokalizacji elektrowni – zapewnia MAP.

Koreańczycy chcą zakotwiczyć w Polsce

O długoterminowych planach spółki KHNP wobec Polski ma świadczyć fakt, że w sierpniu tego roku dwóch pracowników firmy rozpoczęło pracę w Warszawie. – Mają zadbać o sprawną komunikację z właścicielem projektu oraz wspierać proces zawierania umów, takich jak umowa na studium wykonalności – informuje KHNP. Jednocześnie, firma przygotowuje się do otwarcia oficjalnego przedstawicielstwa w Polsce. – KHNP będzie kontynuować rozmowy z PGE PAK Energia Jądrowa tak, aby projekt jądrowy w Koninie (Pątnów) mógł być sprawnie realizowany – zapewnia nas firma.

Atomowy audyt

O ile jednak prace techniczne mogą faktycznie być jeszcze w tym roku prowadzone, o tyle trudno spodziewać się wiążących decyzji dotyczących np. zawiązania spółki celowej z KHNP. Przyszła koalicja rządząca zapowiada audyt wszystkich projektów energetycznych, także i tego w Pątnowie. Audyt ma dotyczyć tej części, w którą zaangażowane jest PGE. O ile deklaracje dotyczące kontynuacji budowy atomu we współpracy z USA są, o tyle dotyczących projektu z KHNP już nie ma. Choć nie musi to oznaczać, że nowa władza zrezygnuje z projektu. Zgodnie z harmonogramem budowa miałaby zakończyć się w 2035 r.