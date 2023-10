Software Mansion prowadzi działalność określaną jako software house, czyli agencję wytwarzania oprogramowania. Udostępnia klientom zespół oraz ekspertyzę techniczną potrzebną do pracy przy projektach klientów. Aktualnie około 25 proc. czasu programistów jest poświęcane na tworzenie oprogramowania typu open-source i narzędzi deweloperskich.

Gartner szacuje, że światowe wydatki na IT wyniosą w 2023 r. łącznie 4,6 bln USD, co oznacza wzrost o 5,1 proc. w stosunku do 2022 r. Software Mansion świadczy usługi przede wszystkim dla klientów z USA (stanowili ok. 80 proc. przychodów w 2022 r.). Aktualnie zespół spółki liczy ponad 225 osób (w tym 196 na stanowiskach technicznych). Obecnie 106 pracowników i współpracowników ma staż pracy ze spółką dłuższy niż 2 lata. Zarząd podkreśla, że w tej branży najważniejsi są ludzie, dlatego realizuje programy motywacyjne. Dotyczy to m.in. emisji łącznie 97 289 akcji na okaziciela serii C, D oraz E, stanowiących aktualnie 0,95 proc. kapitału. Wszystkie nowo wyemitowane akcje serii C, D i E wraz z akcjami B i akcjami na okaziciela serii A zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na NewConnect.

Spółka systematycznie zwiększa skalę działalności. Jej biznes jest rentowny.