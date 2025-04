Poprawiły się marże grupy Azoty wypracowywane na sprzedaży nawozów

Foto: GG Parkiet

Zdaniem Kozieła duże znaczenie dla tarnowskiej grupy i całego europejskiego rynku nawozów będą miały cła obejmujące produkty sprowadzane ze Wschodu. Chodzi nie tylko o termin ich wprowadzenia, ale i wysokość ustalonych stawek.

Według analityka BM Pekao poprawa wyników w grupie Azoty to za mało, aby koncern stał się w długim terminie rentowny. Do tego niezbędne jest rozwiązanie problemu sięgającego około 11 mld zł zadłużenia netto. – Pierwszym krokiem jest finalizacja rozmów z Orlenem na temat sprzedaży nowego zakładu w Policach. Nie jest to łatwe zadanie, o czym świadczą przedłużające się negocjacje stron – twierdzi Kozieł. W zawarciu ostatecznej umowy na pewno nie pomaga trudna sytuacja na rynku polipropylenu (niskie marże) oraz fakt, że instalacje ciągle pracują tylko na części posiadanych mocy. Jeśli jednak uda się porozumieć z Orlenem, Azoty staną przed kolejnymi dużymi wyzwaniami, gdyż ewentualna kwota uzyskana od płockiej spółki na pewno nie wystarczy, aby zniwelować zadłużenie do takiego poziomu, który pozwoli odzyskać odpowiednią płynność.

– Na stole są wszystkie możliwe do wyobrażenia opcje. W grę wchodzi m.in. emisja akcji i restrukturyzacja dotychczasowego zadłużenia przez instytucje finansujące koncern – ocenia Kozieł. W ostatniej rekomendacji, z 16 grudnia, wycenił akcje Azotów na 16,06 zł i zalecił ich sprzedaż.

W grupie Azoty I kwartał jest zazwyczaj sezonowo najlepszy

Na dużą niepewność na rynku nawozów zwracają uwagę też inni analitycy. – Grupa kapitałowa Azoty ciągle znajduje się w bardzo złej kondycji finansowej, czego objawem są m.in. ogromne problemy płynnościowe, zwiększający się dług netto i ograniczone do minimum inwestycje. Wyjścia na prostą na pewno nie ułatwia niesprzyjające działalności koncernu otoczenie, w tym zwłaszcza sytuacja na rynku nawozów – twierdzi Jakub Szkopek, analityk Erste Securities Polska. Chodzi m.in. o zmienność notowań gazu ziemnego, podstawowego surowca wykorzystywanego w produkcji. Jego cena w IV kwartale ubiegłego roku i przez większą część I kwartału utrzymywała się na wysokim poziomie. Była to konsekwencja wzrostu zapotrzebowania na gaz zgłaszanego przez sektor energetyczny (słaba wietrzność), ataków na gazociągi ukraińskie przesyłające surowiec do Europy i mocno spadających zapasów w unijnych magazynach.

Wysoki kurs błękitnego paliwa spowodował znaczący wzrost kosztów wytworzenia nawozów. Wprawdzie w tym czasie rosły też ceny sprzedawanych produktów gotowych, ale wolniej niż gazu. Tym samym w IV kwartale Azoty prawdopodobnie zanotowały w biznesie nawozowym najgorsze wyniki w całym 2024 r. Sytuacja istotnie poprawiła się dopiero w marcu. Wówczas gaz w sposób znaczący potaniał. Zniżkowały też ceny nawozów, ale w mniejszym tempie niż surowca. – W efekcie marże na nawozach wzrosły. Pozostaje jednak pytanie, w jakim stopniu Azoty na tym skorzystały w I kwartale, czyli sezonowo najlepszym okresie pod względem popytu zgłaszanego na rynku na nawozy – mówi Szkopek. Dodaje, że II i III kwartał co do zasady charakteryzują się już dość niższym popytem, co nawet przy